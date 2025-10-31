Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

A foto mostra a fachada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil do Ceará, em Fortaleza, com movimentação de policiais e viaturas.

Segurança

Idoso de 74 anos é morto a tiros em Fortaleza

Esse é o terceiro homicídio que tem uma pessoa com mais de 60 anos como vítima, na Capital, em um intervalo de 5 dias.

Messias Borges 28 de Outubro de 2025
Foto que mostra o lado de fora do pronto atendimento do hospital Sopai, onde a Polícia Militar foi acionada após o hospital ser invadido e funcionários serem agredidos

Segurança

Hospital infantil Sopai é invadido e equipe é agredida após mãe exigir prioridade em atendimento

Médico, segurança e funcionários da recepção foram agredidos física e verbalmente

Redação 02 de Maio de 2025
Foto de viaturas da Polícia Militar do Ceará em comboio durante noite

Segurança

Policial militar demitido é baleado no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza

Ainda não há informações sobre motivação do crime

Redação 27 de Abril de 2025
Viatura da Polícia Militar

Segurança

Polícia prende segundo suspeito de matar comerciante no Pirambu

A vítima foi assassinada em outubro do ano passado. O suspeito foi capturado durante uma abordagem policial em uma via pública do Carlito Pamplona

Redação 05 de Março de 2025
67 pessoas idosas ou com deficiência vivem no abrigo que fica no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza

Segurança

Dona de casa de repouso em Fortaleza é presa por suspeita de maus-tratos contra idosos e pessoas com deficiência

Investigação aponta que crimes incluem retenção de cartões, desvio de benefícios e prescrição de medicamentos sem receita

Marcos Moreira 18 de Fevereiro de 2025
vitima desocupacao

Segurança

Quem é o militar investigado por participar de desocupação no Carlito Pamplona com mulher morta

O bombeiro teria contratado pessoas para 'limpar o terreno', conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). A reportagem não localizou a defesa do bombeiro militar.

Emanoela Campelo de Melo 24 de Setembro de 2024
Ocupação Carlito Pamplona

Ceará

Defensoria espera cadastrar mil famílias de ocupação onde mulher foi morta no Carlito Pamplona

Órgão quer garantir a realocação das pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade no local

Matheus Facundo 20 de Setembro de 2024
Desocupação de terreno no bairro Carlito Pamplona

Segurança

Bombeiro e empresário estão entre suspeitos de desocupação em que mulher foi morta em Fortaleza

Duas armas de fogo foram apreendidas e passarão por perícia

Redação 14 de Setembro de 2024
Ninguém foi preso, apesar de três homens encapuzados terem sido levados à delegacia pela Polícia Militar do Ceará

Segurança

Morte de mulher no Carlito Pamplona: versões se contradizem, e faltam respostas da Segurança Pública

Ninguém foi preso, apesar de três homens encapuzados terem sido levados à delegacia pela Polícia Militar do Ceará. A Polícia Civil investiga o caso

Messias Borges 12 de Setembro de 2024
idosa em desocupação no Carlito Pamplona

Ceará

Moradores relatam violência durante desocupação em Fortaleza: ‘Só vi a lanterna e revólver na cara’

As marcas da ocasião aparecem em pernas machucadas por balas de borracha e arranhões, mas também no sentimento de injustiça pela morte de uma jovem que fazia parte do grupo

Lucas Falconery e Raísa Azevedo 11 de Setembro de 2024
1 2 3