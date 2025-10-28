Idoso de 74 anos é morto a tiros em Fortaleza

Um idoso de 74 anos foi assassinado a tiros, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (28). Ele é o terceiro idoso morto na Capital, em um intervalo de 5 dias.

A vítima tinha feito compras em um mercado, quando foi surpreendido por criminosos, que se aproximaram do idoso e efetuaram vários disparos, no cruzamento das ruas Tenente de Lisboa com Raquel de Queiroz. O homem morreu no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, em nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de um homicídio ocorrido, na manhã desta terça-feira (28), no bairro Carlito Pamplona - Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza".

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE, foram acionadas", acrescentou a SSPDS.

A 4ª Delegacia do DHPP está a cargo dos trabalhos investigativos, com o objetivo de elucidar as informações acerca do crime, segundo a SSPDS. Ninguém foi preso pelo homicídio, até a publicação desta matéria.

78 idosos (pessoas com mais de 60 anos) foram vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), no Ceará, entre janeiro e setembro deste ano de 2025, segundo dados públicos da SSPDS.

A Pasta destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais".

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia SSPDS; para o número de WhatsApp (85) 3101-0181; para o site do serviço 181; ou para o telefone (85) 3101-7474, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.

Outros idosos assassinados

Dois idosos já haviam sido assassinados em Fortaleza, nos últimos dias. Um ataque criminoso, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, deixou um homem de 71 anos morto e outra pessoa ferida, na tarde do último domingo (26).

Uma mulher também foi assassinada em Fortaleza, na última sexta-feira (24). A líder comunitária Naja Catarina Oliveira da Silva, de 65 anos, foi morta no bairro Jacarecanga.

A vítima caminhava por uma via pública quando virou alvo dos criminosos. Os dois crimes também são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Naja Catarina tinha um longo currículo de atuação como liderança na Associação dos Moradores da comunidade da Cacimba dos Pombos, localizada no Pirambu. Ela também atuou em prol das famílias impactadas com as obras do projeto Vila do Mar.