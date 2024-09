Quem é o militar investigado por participar de desocupação no Carlito Pamplona com mulher morta

O soldado Leonardo Vasconcelos Lima, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) é investigado por estar envolvido na desocupação do terreno no bairro Carlito Pamplona, que deixou uma mulher morta, no último dia 10 deste mês de setembro.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa segunda-feira (23), o militar seria responsável "pela contratação de pessoas para limpar o terreno". A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou processo administrativo para apurar o caso. A reportagem não localizou a defesa do bombeiro militar.

Por nota, a Fiotex, empresa proprietária do terreno diz que "a ação realizada para pôr fim à demarcação em seu terreno foi conduzida de forma legal, em conformidade com o Capítulo III, Artigo 1.210, do Código Civil Brasileiro. O artigo garante ao proprietário o direito de reivindicar seu imóvel em situações de demarcação irregular e/ou posse indevida. Reforçamos nosso compromisso com o respeito às leis e contra qualquer ato de violência".

A CGD destaca que a participação do soldado foi apontada por testemunhas e que "os fatos se enquadram como transgressão disciplinar". Ainda segundo a Controladoria, o PAD foi aberto "com fim de apurar as transgressões disciplinares, em tese, cometidas pela praça e a incapacidade deste para permanecer no serviço ativo militar".

Nos últimos dias, o bombeiro e um empresário do ramo de empresa de segurança privada foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

INVESTIGAÇÃO

Ambos são apontados como possíveis envolvidos no conflito ocasionado pela tentativa de desocupação do imóvel. A Polícia apreendeu documentos, aparelhos celulares, notebook e duas armas de fogo.

As armas passarão por perícia e microcomparação balística. A 4º Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está conduzindo as investigações para identificar a autoria do homicídio da vendedora Mayane Lima.

Ainda durante a operação policial, um homem foi detido em posse de uma das armas de fogo apreendidas e foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma.

ENTENDA O CASO

Na madrugada de terça-feira (10), Mayane Reis, de 28 anos, foi morta durante a desocupação de um terreno no bairro Carlito Pamplona. Ela foi baleada durante a ação, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A desocupação foi conduzida por "seguranças contratados pela empresa privada", conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pois "pessoas invadiram um terreno privado na região".

Legenda: Mayane Lima foi baleada durante a desocupação e faleceu após ser encaminhada a uma unidade de saúde Foto: reprodução/arquivo pessoal

Em nota, a Fiotex afirmou que é proprietária do terreno e "adotou as medidas para cessar a demarcação ilegal". Disse ainda que a ação foi testemunhada por policiais, e a equipe da empresa foi "surpreendida por agressores vindos de fora do terreno, arremessando pedras, ateando fogo e realizando disparos contra todos que se encontravam no local e seus arredores".

Uma sequência de ataques foi registrada no começo da manhã do mesmo dia em represália pela morte da mulher. Foram feitas barricadas na avenida Leste-Oeste, e ônibus foram apedrejados.

VEJA NOTAS NA ÍNTEGRA:

SSPDS

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas, nesta terça-feira (10), para atenderem a uma ocorrência no bairro Carlito Pamplona - Área Integrada de Segurança 8 (AIS 8) de Fortaleza. Conforme as primeiras informações, pessoas invadiram um terreno privado na região. Durante a desocupação que teria sido iniciada por seguranças contratados pela empresa privada, outros indivíduos colocaram fogo em entulhos e vegetação em vias do bairro. Os focos de incêndio foram controlados pelos Bombeiros. Dois ônibus também foram danificados.

Ainda conforme os levantamentos policiais, uma mulher, de 28 anos, deu entrada em uma unidade de saúde do bairro Pirambu (AIS 8) lesionada com disparos de arma de fogo. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que também esteve no local.

Durante as diligências, três pessoas foram identificadas por equipes da PMCE e foram ouvidas no 34º DP. As investigações serão transferidas para o 1º DP, unidade que dará prosseguimento às investigações para identificar o envolvimento dessas pessoas nos crimes, bem como elucidar os fatos"



FIOTEX

"A Fiotex informa que, no final da tarde da última sexta-feira (6), foi oficiada pela Polícia Militar que seu terreno no bairro Carlito Pamplona estava sendo alvo de demarcação irregular. De imediato, ainda no mesmo dia, registrou um boletim de ocorrência no 34º Distrito Policial.

Na madrugada desta terça-feira (10), a empresa adotou as medidas para cessar a demarcação ilegal. Não havia moradores no terreno. A ação foi testemunhada por policiais militares e ocorreu de forma pacífica por quase duas horas.

A equipe foi surpreendida por agressores vindos de fora do terreno, arremessando pedras, ateando fogo e realizando disparos contra todos que se encontravam no local e seus arredores.

O trator utilizado na ação foi destruído e incendiado, e dois colaboradores ficaram feridos e levados para um hospital particular.

A Fiotex não compactua com atos de violência. A empresa está à disposição dos órgãos de segurança para colaborar com as investigações e se solidariza com a família da vendedora Mayane Lima e com todas as outras vítimas.

A empresa é proprietária do terreno há mais de 20 anos. O imóvel está registrado na matrícula 3507 do Cartório da terceira zona".