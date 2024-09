Ônibus é apedrejado em ataque criminoso na Avenida Leste-Oeste

Um ônibus da linha 092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema foi alvo de um ataque criminoso, no bairro Jacarecanga, na manhã desta terça-feira (10). Um grupo tentou parar o transporte público na Avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste) arremessando pedras. Informações obtidas pelo Sistema Verdes Mares (SVM) apontam que a motivação do crime seria uma represália a morte de uma pessoa durante uma tentativa de desocupação de um terreno no bairro Carlito Pamplona, ocorrido na madrugada.

Em entrevista à TV Verdes Mares, o motorista do ônibus informou que o ataque aconteceu às 5h20. Ele trafegava na via quando foi surpreendido por um grande número de pessoas.

O SVM obteve informações que cinco pessoas suspeitas de participar desta ação foram conduzidas ao 34º Distrito Policial.

Motorista tentou socorro na entrada da Marinha

"Nas proximidades da Escola Nossa Senhora Das Graças, tinha de 20 a 30 pessoas vindo. A gritaria começou, e a minha atitude foi desviar", disse o motorista. Ele, então, para ofertar mais segurança aos passageiros, entrou na Avenida Filomeno Gomes e parou o veículo em frente a Escola de Aprendizes-marinheiros do Ceará.

O ônibus transportava cerca de 20 pessoas. Alguns passageiros foram atingidos por estilhaços de vidro das janelas quebradas e tiveram ferimentos superficiais. Segundo a apuração do Sistema Verdes Mares, cinco pessoas suspeitas de participar da ação criminosa foram conduzidas ao 34º Distrito Policial, no Centro.

Um ônibus especial da mesma empresa que levava os passageiros foi acionado para terminar o trajeto.

A Polícia Militar informou à TV Verdes Mares que enviou agentes de segurança ao local para reforçar a segurança e foi iniciado, junto a inteligência, um processo de investigação sobre a ocorrência. O Diário do Nordeste solicitou detalhes à Secretaria da Segurança Pública e à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e aguarda retorno.

Barricadas com fogo na Avenida Leste-Oeste

No início da manhã, homens encapuzados teriam tentado atear fogo em objetos ao longo da Avenida Leste-Oeste. O grupo ainda fez uma barricada para evitar a passagem de veículos na região.

Equipes de inteligência trabalham para identificar outros suspeitos de participação nos ataques.

Segundo ônibus atacado na Avenida Francisco Sá

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) comunicou, na manhã desta terça-feira (10), que além da linha 092 - Antônio Bezerra/Praia de Iracema/Papicu, um veículo da linha 114 - Nova Assunção/ Francisco Sá sofreu uma tentativa de ataque na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona.

A entidade não informou se o segundo ataque tinha a mesma motivação.

"Nenhum passageiro ficou ferido e o ônibus não foi depredado. Em ambos os casos, a Polícia foi acionada de imediato e os coletivos tiveram suas rotas temporariamente desviadas, mas já operam normalmente", informou o Sindiônibus.