MP denuncia instrutor de caiaque que teria obrigado jovens a nadar sem coletes em Fortaleza

O instrutor de caiaque Renan Cunha Alves foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará por homicídio consumado e tentado de três adolescentes. Ele teria obrigado os jovens a nadar no mar sem coletes salva-vidas. O caso aconteceu em 4 de agosto deste ano, na Praia do Náutico, em Fortaleza.

A 4ª Vara do Júri de Fortaleza recebeu a denúncia na última quarta-feira (4). O MP afirma que o homem pediu aos adolescentes para empurrar um caiaque para o mar, onde ele planejava realizar um passeio com clientes. Contudo, os coletes salva-vidas foram entregues apenas aos clientes que pagaram pelo passeio. Quando o caiaque já estava afastado da costa, o réu mandou que os adolescentes deixassem a embarcação e voltassem nadando para a praia, justificando que poderia ser multado por transportar pessoas sem coletes salva-vidas.

As vítimas argumentaram que não sabiam nadar adequadamente. O homem teria respondido, de forma irônica, que eles nadassem no estilo cachorrinho. Um deles conseguiu se salvar nadando até a faixa de areia. O segundo se segurou em uma pedra no mar e foi socorrido.

Já o terceiro adolescente se afogou enquanto tentava retornar para a praia e morreu. O corpo da vítima foi encontrado somente dois dias depois, a mais de um quilômetro do local onde o caso ocorreu.