Encontrado corpo de adolescente de 15 anos que nadou sem colete por ordem de instrutor na Beira-Mar

O corpo do adolescente de 15 anos instruído por um professor a nadar sem colete de proteção durante um passeio de caiaque, na Beira Mar de Fortaleza, foi encontrado nesta terça-feira (6), de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e com a mãe do jovem, que fez o reconhecimento do corpo no IML. O adolescente desapareceu no último domingo (4), após sair para se divertir com amigos.

Ele se afogou após o professor de caiaque mandar ele e os colegas irem à faixa de areia sem o equipamento protetivo. O velório do jovem acontece na residência da família ainda nesta terça, no bairro Mondubim.

Em nota, o CBMCE disse que uma guarnição de mergulho resgatou o corpo na Praia do Meireles. A vítima foi vista por tripulantes de uma embarcação, conforme a corporação.

"Após o resgate, realizado por meio de moto aquática, o corpo foi entregue à Polícia Militar do Ceará (PMCE) e à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que realizarão os procedimentos cabíveis para identificação e investigação das causas da morte. O CBMCE se solidariza com a família e amigos da vítima e se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário", diz nota.

A área onde o jovem desapareceu é de responsabilidade da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). As buscas haviam sido suspensas após às 17h dessa segunda por conta falta de luminosidade. A operação retornou 6h desta terça-feira.

A GMF também se solidarizou com a família da vítima, por meio de nota.

Instrutor foi solto em audiência de custódia

O instrutor de caiaque, Renan Cunha Alves, chegou a ser preso por tentativa de homicídio ainda no domingo por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPtur) mas foi solto no dia seguinte. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial (2º DP) para os procedimentos, mesma unidade policial que prosseguirá com as investigações.

O homem de 23 anos foi solto em audiência de custódia realizada nessa segunda-feira (5). Conforme a decisão da 17ª Vara Criminal de Audiências de Custódia, a qual o Diário do Nordeste teve acesso, o jovem vai ter de cumprir medidas cautelares durante o andamento do processo.

Em sua decisão, a juíza Flávia Setúbal citou o fato do acusado ser réu primário e com bons antecedentes, para poder soltá-lo.

"Além disso, o fato imputado não foi cometido no contexto da criminalidade organizada, sendo o mesmo um ato isolado na vida do conduzido, o qual nunca teve nenhum registro criminal em seus antecedentes", diz a decisão judicial.