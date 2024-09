Após ataque na Avenida Leste-Oeste, 19 linhas de ônibus são recolhidas ou desviadas; veja mudanças

Por conta de um ataque contra um ônibus na Avenida Leste-Oeste, na manhã desta terça-feira (10), na região do Grande Pirambu, em Fortaleza, algumas linhas de ônibus que trafegam pela área estão realizando desvios temporários; outras foram recolhidas.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), as linhas recolhidas foram:

106 - Floresta/Centro

132 - Leste Oeste/Centro

110 - Vila do Mar/Centro

102 - Vila Santo Antônio / Nossa Senhora Graças / Centro

101 - Beira Rio/ Centro

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

070 - Cuca Barra/Parangaba

080 - Francisco Sá/Parangaba

92 - Antônio Bezerra/Praia de Iracema

120 - Náutico/ Vila do Mar

42 - Antônio Bezerra/Francisco Sá

Estão realizando rotas alternativas, pela Avenida Sargento Hermínio, 8 linhas:

111 - Jardim Iracema/Centro

112 - Álvaro Weyne/Centro

114 - Nova Assunção/ Francisco Sá

115 - Jardim Guanabara/Centro

51 - Grande Circular I

52 - Grande Circular II

31 - Borges de Melo I

32 - Borges de Melo II

O Sindiônibus destacou que as mudanças são temporárias e "visam prioritariamente garantir a segurança dos passageiros e colaboradores".

"Ressaltamos nosso compromisso contínuo com a segurança e bem-estar de todos. Uma vez que a situação esteja normalizada, os ônibus retomarão suas rotas usuais", finaliza o comunicado.

Motivo do ataque ao ônibus

O alvo do ataque mais cedo foi um ônibus da linha 092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema, que circulava no bairro Jacarecanga.

Informações obtidas pelo Sistema Verdes Mares (SVM) apontam que o ataque seria em represália pela morte de uma pessoa durante tentativa de desocupação de um terreno no bairro Carlito Pamplona, ocorrida na madrugada.

O SVM obteve informação de que cinco pessoas suspeitas de participar da ação de desocupação foram conduzidas ao 34º Distrito Policial, no Centro.