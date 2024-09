Mulher consegue na Justiça o pagamento de dívida feita por amiga em seu cartão de crédito, no CE

Uma técnica de enfermagem conseguiu na Justiça uma decisão que obriga uma amiga a honrar uma dívida feita em seu cartão de crédito. A informação foi divulgada na última terça-feira (3) pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), que ingressou com a ação que decorreu na sentença.

Segundo o órgão, tudo começou quando a profissional, que não teve o nome divulgado, emprestou o cartão para uma amiga que alegava estar com problemas financeiros e seu filho com problemas de saúde. As duas mantinham um vínculo de amizade há anos e trabalhavam em um hospital de Fortaleza.

“Durante um ano, as compras estavam sendo pagas de forma regular, porém, por estarem comprometendo seu limite, ela resolveu pedir junto à financeira do cartão de crédito para inserir a amiga como dependente”, apontou um trecho da informação veiculada pela DPCE. Houve, com o tempo, a perda de controle dos pagamentos e um acúmulo de dívidas, além da aquisição de um veículo avaliado em mais de R$ 180 mil — que não foi pago.

No decorrer dos meses, segundo a Defensoria, foram realizadas tentativas amigáveis para resolver o problema. Mas, por não conseguir o retorno que queria da amiga, a mulher procurou atendimento no órgão, em julho. A partir dali, o processo foi aberto e a parte contrária notificada.

Foram apresentados pela atendida os comprovantes dos cartões utilizados, o contrato de financiamento do automóvel, os comprovantes de que seu nome foi negativado e as mensagens nas quais a amiga confirma a dívida.

Na decisão, o juiz determinou a expedição do mandado de citação e pagamento da dívida no valor de R$ 182.085,68 no prazo de 15 dias. Caso a dívida não seja paga, os bens da credora que utilizou o cartão poderão ser penhorados.