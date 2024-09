Mais de 100 cidades do Ceará têm aviso de vendaval até segunda (9); veja locais

Os ventos comuns ao Ceará no atual período do ano devem se intensificar neste fim de semana. De acordo com aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mais de 100 municípios têm “perigo potencial” por vendavais de até 60 km/h (veja lista abaixo).

O aviso amarelo, que tem menor nível de severidade na escala do Inmet, é válido da manhã deste sábado (7) até a próxima segunda-feira (9), e abrange principalmente o centro-sul cearense. As rajadas devem variar de 40 km/h a 60 km/h.

Veja também Ceará 7 de setembro: veja o que abre e fecha em Fortaleza Ceará ‘Temporada de ventos’ aumenta incidência de doenças respiratórias; veja como se prevenir

Conforme o Inmet, há “leve risco de queda de galhos de árvores e descargas elétricas”. A recomendação é de que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Caso necessite de assistência ou mais informações, o instituto orienta que a população procure a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades com aviso de vendaval

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Aracati

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Barroquinha

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Catarina

Cedro

Chaval

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Frecheirinha

Graça

Granja

Granjeiro

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Itaiçaba

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Morada Nova

Moraújo

Mucambo

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Palhano

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

São Benedito

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tianguá

Ubajara

Umari

Uruoca

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Toda a faixa litorânea do Ceará também está sob aviso de perigo potencial por “ventos costeiros”, que devem ficar mais intensos e “movimentar dunas de areia sobre construções na orla”, como descreve o instituto.

No total, 35 cidades são abrangidas pelo aviso – desde Barroquinha, na divisa com o Maranhão; até Icapuí, no extremo leste cearense, última cidade antes do Rio Grande do Norte.

Cidades com aviso de ventos costeiros

Acaraú

Amontada

Aquiraz

Aracati

Barroquinha

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Cascavel

Caucaia

Chaval

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Granja

Horizonte

Icapuí

Itaiçaba

Itaitinga

Itapipoca

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Pacajus

Pacatuba

Paracuru

Paraipaba

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Trairi

Previsão do tempo para o Ceará

Neste sábado (7) de feriado, o céu deve permanecer com poucas ou sem nuvens em todas as macrorregiões do Ceará, de acordo com previsão divulgada pela Funceme. O órgão também destaca ventos com velocidade de até 65 km/h na faixa litorânea.

Já na madrugada de domingo (8), há baixa possibilidade de chuva isolada e passageira no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém. Nos demais turnos e regiões cearenses, a previsão é de pouca nebulosidade ou céu limpo.