7 de setembro: veja o que abre e fecha em Fortaleza

Data escolhida para celebrar a Independência do Brasil, o dia 7 de setembro é considerado feriado em todo território nacional. Devido à determinação, diversos estabelecimentos e serviços públicos de Fortaleza terão os esquemas de funcionamento alterados neste sábado (7).

Entre as mudanças, está a suspensão do atendimento nas agências dos Correios e em instituições bancárias. As atividades retornam ao esquema normal na segunda-feira (9).

No transporte público, haverá reforço nas linhas de ônibus que passam pela avenida Beira Mar, um dos destinos mais procurados pela população durante o feriado devido ao desfile cívico-militar, que ocorre na via. O restante das linhas da Cidade operará com quantidade de veículos reduzida.

VEJA O QUE ABRE E FECHA NESTE FERIADO (7)

Supermercados

De acordo com informações da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados da Região Metropolitana de Fortaleza abrirão normalmente. No Interior, o funcionamento ficará a critério de cada negócio.

Correios

Os serviços ofertados nas agências dos Correios serão suspensos retornando na segunda-feira (9). A Central de Atendimento (CAC), entretanto, operará normalmente com atendimento virtual, através de chat no site e dos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Bancos

As instituições bancárias também não funcionarão no dia 7 de setembro, segundo informações presentes no site da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Postos de Combustíveis

Conforme informado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE), os postos de combustíveis seguirão com esquema de funcionamento normal durante o feriado.

Enel

As lojas da Enel não funcionarão, mas os serviços prestados pelas equipes técnicas serão realizados normalmente.

Transporte Público

Ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deixará 21 veículos de prontidão para reforçar as linhas que passam pela avenida Beira Mar, em caso de necessidade. O restante da frota operará em quantidade reduzida, seguindo esquema comumente adotado em feriados.

Metrô e VLTs

As linhas de metrô e VLT da capital cearense funcionarão em horários diferentes neste feriado, conforme tabela divulgada pelo Metrofor. Em Sobral e no Cariri, não haverá circulação de VLTs.

Bares e Restaurantes

Garantindo o entretenimento no feriado, bares e restaurantes abrirão normalmente, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel no Ceará).

Lojas do Centro

No Centro de Fortaleza, o funcionamento dos estabelecimentos ficará a critério de cada comerciante, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL). Ainda assim, a entidade afirma que a maioria dos negócios deve abrir normalmente.

Centro Fashion

Interessados em fazer compras no Centro Fashion não terão que mudar os planos neste feriado. O polo de varejo e atacado funcionará normalmente, das 9h às 19h.

Shoppings

Iguatemi

Lojas, quiosques e lazer: 10h às 22h

Quiosques e lojas de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h30

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Cobasi: 9h às 21h

Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h

Lotérica: 10h às 18h

Correios: Fechado

Polícia Federal: Fechado

Detran: Fechado

Casa do Cidadão: Fechado

RioMar Fortaleza

Lojas, quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Clínica SIM: 7h às 13h

Cinema: verificar programação no site do Cinépolis

Comunicare: 10h às 16h

Game Station: 10h30 às 22h

Greenlife Academia: 7h às 17h

Loteria Boa Sorte: 10h às 17h

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 10h às 22h

Órgãos públicos: fechados

Academia SmartFit: 8h às 17h

Cinema: verificar programação no site do Cinépolis

Lavateria: 6h às 22h

Loteria Aldeota: 9h às 21h

Vila Trampolim: 10h às 22h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: funcionamento normal das 10h às 22h.

Alimentação e lazer: funcionamento normal das 10h às 22h.

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: funcionamento normal das 10h às 22h

Lotérica: Fechado

Greenlife Academia: 8h às 16h

Arena Greenlife: 8h às 16h

Vila Trampolim: 10h às 22h

Quintal do Jóquei

Carneiro do Ordones: 11h às 0h

Seu Domingo Quintal: 11h às 0h

FrutBiss: 12h às 0h

Santa Pastelaria: 16h às 22h

Calígula: 16h às 0h

Fat Guys: 16h às 0h

Parque do Jóquei: 16h às 23h (entrada até as 22h)

Pet Park: 10h às 22h

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h

Caixa Econômica: fechado

Selfit: funcionamento de 8h às 18h

Cinema: de acordo com a programação

Grand Shopping

Lojas, quiosques e Praça de Alimentação: 10h às 22h

Banco Itaú, Caixa Econômica e Clínica Unimed: fechados

Academia Smart Fit: funcionamento das 8h às 17h

Cinemas: funcionamento normal, conforme a programação

Giga Mall

Lojas e Quiosques: 9h às 20h;

Alimentação e lazer: 9h às 20h.

Shoppings da Região Metropolitana de Fortaleza

North Shopping Maracanaú