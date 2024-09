Polícia prende homem com mais de 37 kg de drogas e uma submetralhadora no Crato, Ceará

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com mais de 37 kg de drogas e uma submetralhadora. A ofensiva ocorreu nesta segunda-feira (9), no município do Crato, no interior do Ceará.

O suspeito foi preso em uma via pública no bairro Batateira após ser localizado pelo Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE. Ele já tinha passagens por crimes de tráfico de drogas, uso de drogas e outros crimes de trânsito.

O homem estava como passageiro de um motorista de aplicativo. A polícia encontrou dentro do veículo uma caixa e uma mochila com 28,95 kg de maconha, 4,197 de cocaína, 3,179 kg de crack, 325 gramas de skank e 157 gramas de outros insumos. Além dos entorpecentes, o homem estava em posse de uma submetralhadora.

O suspeito tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais civis. O indivíduo e toda a droga apreendida foram conduzidos para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.