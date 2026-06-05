Um suspeito de 33 anos fugiu da polícia enquanto estava sendo escoltado no Instituto Doutor José Frota (IJF), na última quarta-feira (4).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou por meio de nota que ele fugiu durante procedimentos de alimentação e assepsia, momento em que estava sem algemas.

“Após o ocorrido, os policiais militares, responsáveis pela escolta, se apresentaram espontaneamente à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e de Disciplina (CPJM)”, ainda de acordo com a entidade.

Os agentes foram ouvidos em termo sobre a ocorrência, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

“A PMCE segue realizando diligências com o objetivo de localizar e recapturar o suspeito”, informou a corporação.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o hospital e aguarda retorno para mais informações sobre a ação.

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SEGUNDA FUGA NO ANO

No dia 20 de março deste ano, um preso identificado como Francisco Alan da Silva Nascimento, de 25 anos, fugiu do Instituto Doutor José Frota. A informação foi confirmada por uma fonte da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), na época. No momento da fuga, o detento estava sem camisa, descalço, usando apenas uma bermuda azul.

Em nota, na data, a PMCE informou que os policiais militares responsáveis pela escolta do detento "apresentaram-se espontaneamente" à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina (CPJMD).

O Diário do Nordeste demandou a SSPDS atualizações sobre o caso.

SEGURANÇA DO IJF

A fuga acontece um dia após o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciar uma série de melhorias para o IJF. Entre as apresentadas, estava a segurança da instituição.

Segundo o balanço, apresentado na quarta-feira (3), a segurança da instituição foi ampliada. Foram implementadas as seguintes medidas: 338 câmeras de vigilância em funcionamento, detector de metais, revista manual e aumento do efetivo da Guarda Municipal.