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Briga de irmãos e homicídio a facadas: suspeito é preso em Parambu, Ceará

A vítima tinha 19 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
policia viatura
Legenda: O suspeito foi colocado à disposição da Justiça.
Foto: Reprodução/PCCE.

Uma briga entre dois irmãos resultou em um homicídio na cidade de Parambu, Interior do Ceará. Na madrugada desta quinta-feira (4), um jovem de 22 anos foi preso em flagrante sob suspeita de assassinar o próprio irmão, a facadas.

Os irmãos discutiam na calçada de casa e entraram 'nas vias de fato'. De acordo com o suspeito, "ele deu uma facada na costela do irmão, sem querer no momento da briga.

A vítima tinha 19 anos e chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante o suspeito pelo homicídio doloso.

"Após a captura, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Tauá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado por homicídio. Ele já encontra-se à disposição da Justiça", segundo a Polícia.

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