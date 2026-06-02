Policial militar do Rio Grande do Norte morre em acidente de moto em Fortaleza

O policial militar do Rio Grande do Norte, Giambattista Ferreira da Cunha Santos, 51, morreu na manhã desta terça-feira (2) em um acidente de trânsito registrado no bairro Mondubim, em Fortaleza. O agente pilotava uma motocicleta quando colidiu contra um poste e não resistiu aos ferimentos.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), responsável pelo trecho onde ocorreu o acidente, e aguarda informações sobre as circunstâncias e a dinâmica da ocorrência.

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Atualmente, Giambattista Ferreira da Cunha Santos estava atuando na Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP), onde desempenhava funções ligadas à segurança pública.

PM atuava pela SAP no Ceará

Por meio das redes sociais, a Secretaria lamentou a morte do policial e destacou sua trajetória profissional. Em nota, a pasta afirmou que recebeu a notícia com "profunda tristeza" e ressaltou a contribuição do agente para a segurança pública cearense e brasileira.

“Eternizado como Caveira, este nobre policial militar do Rio Grande do Norte entregou dedicação, suor, talento e bons exemplos para a segurança pública do Ceará e do Brasil”, diz um trecho da manifestação.

A secretaria também destacou que, apesar da perda, o legado deixado pelo policial permanecerá entre os profissionais da área de segurança.

Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre velório e sepultamento do policial militar.

Polícias do CE e do RN lamentam morte

A morte do 2º sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), Giambattista Ferreira da Cunha Santos, gerou comoção entre profissionais da segurança pública do Ceará e do Rio Grande do Norte.

Em nota, a Polícia Militar manifestou profundo pesar pelo falecimento do militar, de 51 anos, amplamente conhecido como "Caveira 33", em referência à formação no Curso de Operações Especiais (Coesp).

A corporação destacou a trajetória profissional do sargento e contribuição para as forças de segurança. O comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da PMCE, major Paulo Cézar, prestou homenagem ao policial.

“Um policial honesto, devotado e um profissional que sempre estava disponível a nos ajudar, a qualquer dia, a qualquer hora. O BOPE do Ceará está em luto em homenagem ao SGT Giambattista, Caveira 33, como gostava de ser chamado”, afirmou o oficial em comunicado.

A PMCE também informou que se solidariza com familiares, amigos e companheiros de farda do sargento neste momento de luto, classificando a perda como irreparável. A corporação ainda estendeu solidariedade à Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) e à Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN).

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte publicou nota de pesar pela perda do agente de segurança.

"O Comandante-Geral, Oficiais e Praças da PMRN expressam solidariedade e as mais sinceras condolências aos familiares e amigos, rogando para que encontrem o conforto necessário neste momento de dor", diz a nota da corporação.