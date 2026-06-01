PM é preso por porte ilegal de arma após ocorrência com disparos em Aquiraz

Um policial militar foi preso por porte ilegal de arma de fogo após uma ocorrência envolvendo disparos registrada na noite deste domingo (31), no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso também passou a ser investigado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), que instaurou procedimento para apurar a conduta dos envolvidos.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o agente estava em veículo particular quando teria sido abordado por um indivíduo que tentou subtrair sua arma de fogo.

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Durante a ocorrência, houve disparos, resultando em ferimentos tanto no policial quanto no outro homem envolvido. Um vídeo da confusão chegou a ser registrado.

Os dois foram socorridos para unidades de saúde. Segundo a corporação, o militar permanece internado sob escolta policial.

CGD investiga caso

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, onde foi instaurado um inquérito para investigar as circunstâncias do caso e esclarecer a dinâmica dos fatos.

Paralelamente, a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) abriu procedimento investigativo para apurar a conduta dos envolvidos na ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que acompanha o caso e reforçou o compromisso da instituição com a legalidade, a transparência e a apuração rigorosa de ocorrências que envolvam integrantes da corporação.