Casal morre após colisão entre moto e carro em Caucaia
Vítimas estavam na motocicleta e morreram no local.
Um homem de 41 anos e uma mulher de 40 morreram, nesse domingo (31), após uma colisão de trânsito entre a motocicleta em que estavam e um carro de passeio em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o casal morreu no local, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.
Veja também
Motorista prestou depoimento
Ainda conforme a pasta, o motorista do automóvel permaneceu no local e fez teste do bafômetro, que deu negativo. Ele compareceu à delegacia, onde prestou depoimento. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Caucaia.