Casal morre após colisão entre moto e carro em Caucaia

Um homem de 41 anos e uma mulher de 40 morreram, nesse domingo (31), após uma colisão de trânsito entre a motocicleta em que estavam e um carro de passeio em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o casal morreu no local, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

Veja também Segurança 'Mais de 100 tiros': mulher de traficante acusada de mandar fuzilar amante em Caucaia é solta Ser Saúde Fiocruz descarta ebola em paciente internado no Rio

Motorista prestou depoimento

Ainda conforme a pasta, o motorista do automóvel permaneceu no local e fez teste do bafômetro, que deu negativo. Ele compareceu à delegacia, onde prestou depoimento. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Caucaia.