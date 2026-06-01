Fiocruz descarta ebola em paciente internado no Rio

O caso suspeito de ebola em um viajante Belga internado no Rio de Janeiro foi descartado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), neste domingo (31), conforme informação divulgada pelo g1.

O homem, que veio de Uganda, na África, deu entrada no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no sábado (30), com tosse, calafrios e diarreia, fazendo com que a Fiocruz acionasse o protocolo para atendimento especializado.

O paciente ficou isolado e em observação, considerando que Uganda, o país de origem dele, tem registros de casos de ebola.

Ainda no sábado (30), os primeiros diagnósticos baseados em amostras de saliva e urina confirmaram a malária, e deram negativo para o ebola. Já neste domingo (31), o resultado da amostra de sangue também descartou a doença.

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Transmissão

Além do paciente, pessoas que tiveram contato com ele passaram a ser monitoradas, com apoio das secretarias municipal e estadual de Saúde, que acompanham o caso.

Mesmo assim, a Fiocruz reitera que o vírus não é transmitido por via respiratória, como a gripe, mas somente por contato direto com sangue, tecidos ou fluidos corporais de indivíduos e/ou animais infectados.

No momento, há um surto de ebola em países da África Central, com o epicentro no Congo e casos registrados em Uganda. O vírus provoca febre hemorrágica e apresenta alta letalidade.

A Fiocruz é referência para tratar casos suspeitos de ebola com atendimento médico e testagem diagnóstica no Brasil e informa que o risco de transmissão no país é baixo.