Caneta de semaglutida brasileira terá teto de preço igual ao do Ozempic

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que o preço máximo que poderá ser cobrado pela caneta emagrecedora brasileira similar ao Ozempic será de R$ 1.077,79.

A produção do Ozivy, primeira caneta de semaglutida a ser fabricada pelo Brasil, foi liberada pela agência na última terça-feira (25).

O teto do preço fixado é semelhante ao do Ozempic, que tem o mesmo princípio ativo e teve a patente expirada em março deste ano.

O Ozivy será produzido pelo laboratório EMS/SA e é um análogo sintético de produto biológico.

No anúncio de aprovação, a EMS afirmou que irá praticar preços 30% menores que os da concorrência. A data de chegada às farmácias deve ser anunciada na próxima semana.

Como os outros medicamentos do tipo, a semaglutida sintética está sujeita à prescrição de receita médica em duas vias.

MEDICAMENTO ENQUADRADO EM MESMA CATEGORIA DE CONCORRENTES

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) enquadrou o Ozivy na categoria 4, de novas apresentações de medicamentos que já existem no mercado.

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Ou seja, o produto foi comparado ao Ozempic e ao Wegovy e pode chegar ao mesmo preço máximo. Nenhuma farmácia pode praticar preço superior ao determinado pela CMED.

O valor não considera os impostos, que variam entre estados. Para as canetas de 1,5 ml, o teto é de R$ 1.077,79. Já para as versões de 3 ml, o preço máximo sem imposto será de R$ 1.399,72.

A empresa pode fabricar o medicamento nas seguintes apresentações:

Solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL em sistema de aplicação preenchido (multidose e descartável) com 1,5 ml + 1 caneta + 6 agulhas

Solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL em sistema de aplicação preenchido (multidose e descartável) com 3 ml + 2 canetas +10 agulhas

Solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL em sistema de aplicação preenchido (multidose e descartável) com 1,5 ml + 1 caneta + 4 agulhas

Solução injetável de semaglutida 1,34 mg/mL em sistema de aplicação preenchido (multidose e descartável) com 3 ml + 2 canetas + 8 agulhas

A Anvisa aprovou o medicamento para tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2, como adjuvante à dieta e exercício, em adição a outros medicamentos para a doença e quando a metformina é contraindicada.

Diferentemente do Ozempic, o genérico deve ser armazenado em geladeira (em temperaturas de 2 °C a 8 °C) antes e depois de iniciado o tratamento.