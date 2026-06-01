Anvisa determina recolhimento de suplemento de magnésio e suspende venda em todo o país

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão imediata da fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso do suplemento Magnésio L-Treonato 1000 mg, produzido pela empresa Natural Sempre Distribuidora e Comércio Ltda.. A medida também prevê o recolhimento de todos os lotes do produto disponíveis no mercado.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira (1º). A ação faz parte de uma medida preventiva adotada pela Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Anvisa.

Veja também Ser Saúde Caneta de semaglutida brasileira terá teto de preço igual ao do Ozempic Ser Saúde Fiocruz descarta ebola em paciente internado no Rio

Segundo a agência, o produto era vendido como suplemento alimentar contendo magnésio treonato, substância que não possui autorização para uso nessa categoria no Brasil. De acordo com a regulamentação sanitária vigente, apenas ingredientes previamente avaliados e aprovados podem ser utilizados na composição de suplementos alimentares.

Desacordo com as normas sanitárias

Na resolução, a Anvisa informou que identificou a comercialização do produto em desacordo com as normas sanitárias brasileiras. O órgão destacou que o magnésio treonato não integra a lista de constituintes autorizados para suplementos alimentares, o que motivou a adoção das medidas restritivas.

Com isso, a empresa deverá interromper imediatamente a fabricação, a venda, a distribuição e qualquer forma de divulgação do suplemento. Além disso, todos os lotes do produto deverão ser recolhidos do mercado.

A Anvisa reforçou que as medidas têm caráter preventivo e visam proteger a saúde da população, garantindo que os produtos comercializados como suplementos alimentares atendam aos critérios de segurança e qualidade estabelecidos pela legislação brasileira.