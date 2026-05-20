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Anvisa interdita lote de repelente após resultado insatisfatório em teste

Consumidores que tenham adquirido o lote interditado devem evitar o uso do produto até o fim das investigações.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Irregularidade em produto foi apontada em laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz (Lacen-SP).
Legenda: Irregularidade em produto foi apontada em laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz (Lacen-SP).
Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar de um lote do repelente “Repele Mavaro”, fabricado pela empresa Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

A medida foi publicada em resolução, nessa terça-feira (19), divulgada no Diário Oficial da União desta quarta (20).

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após resultado insatisfatório em ensaio relacionado ao composto IR3535, utilizado em repelentes contra insetos. A irregularidade foi apontada em laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz (Lacen-SP).

O IR3535 é um ingrediente ativo usado em repelentes para ajudar a afastar insetos, incluindo o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

O produto atingido pela medida é o “Repelente Contra Insetos Repele Mavaro”, lote 61/411. A ação determinada pela agência foi a interdição cautelar, mecanismo utilizado para impedir temporariamente a comercialização e o uso de produtos que apresentem suspeita de risco ou irregularidade sanitária.

A reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo produto e aguarda posicionamento. 

Controle sanitário

De acordo com a publicação, a medida considera o previsto nos artigos 6º, 7º e no inciso I do artigo 67 da Lei nº 6.360/1976, que trata da vigilância sanitária de medicamentos, cosméticos e outros produtos sujeitos ao controle sanitário.

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