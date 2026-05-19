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Sorteio de 30 anos da Mega-Sena será realizado em horário diferente; saiba qual

Celebração do aniversário da loteria está marcada para o dia 24 de maio.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Maio de 2026 - 17:07 (Atualizado às 17:08)
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Legenda: Mega-Sena especial de 30 anos irá pagar prêmio de R$ 200 milhões.
Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil.
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O sorteio especial que irá comemorar os 30 anos da Mega-Sena será realizado em horário diferente do habitual.

O concurso 3010, cujo prêmio chegou a R$ 200 milhões e não irá acumular, está marcado para o próximo dia 24 de maio. Normalmente, os sorteios da Mega-Sena ocorrem de noite, mas nesta data a realização será a partir das 11 horas.

É possível fazer apostas individuais para a Mega-Sena comemorativa de 30 anos até 22 horas do dia 23 de maio, tanto em lotéricas de todo o País como no portal Loterias Caixa ou pelo Internet Banking Caixa.

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Já as cotas de bolões podem ser adquiridas até 10 horas do próprio dia do sorteio. Desde o último domingo (17), todas as apostas feitas são exclusivas para o concurso 3010.

Como o prêmio não acumula, em caso de não haver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa - com o acerto de 5 números - e assim por diante.

A realização do sorteio será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

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