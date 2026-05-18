Anvisa manda recolher lotes de remédio para colesterol e corticoide; veja quais
Resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (18).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de medicamentos para colesterol — atorvastatina cálcica e rosuvastatina cálcica – produzidos pela empresa Cimed Industria S.A.
Conforme resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (18), os remédios passam por processo de retirada voluntária, já iniciado pela empresa. Com isso, estão proibidos o uso, a comercialização e a distribuição dos produtos.
Quais lotes dos remédios foram recolhidos pela Anvisa?
A medida é referente ao lote 2424299 de atorvastatina cálcica 40 mg e ao mesmo lote (2424299) de rosuvastatina cálcica 20 mg.
O corticoide, fosfato dissodico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50), também deve ser recolhido voluntariamente pela empresa Hypofarma - Instituto de Hypodermia e Farmácia LTDA. O lote em questão é o de número 25091566.
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Por que os lotes foram recolhidos?
Remédio para colesterol
Segundo a Anvisa, há uma suspeita de mistura de embalagem de cartucho de Rosuvastatina 20 mg no lote 2424299 de Atorvastatina cálcica 40mg.
Remédio corticoide
O órgão informou que houve uma turvação da solução quando o medicamento é diluído em associação com outros fármacos (fosfato dissodico de dexametasona).
Os medicamentos da classe das estatinas são indicados para reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e triglicerídeos no sangue, além de elevar o colesterol bom (HDL). É amplamente prescrito para prevenir doenças cardiovasculares, como infartos e derrames (AVC).
Por sua vez, o fosfato dissodico de dexametasona é um corticoide sintético indicado para efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. É utilizado para tratar reações alérgicas graves, crises de asma, distúrbios reumáticos e condições inflamatórias agudas.