Anvisa proíbe remédios derivados de cannabis; veja marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda e divulgação e uso dos medicamentos derivados de cannabis Allandiol Forte Black 1:1 e Allandiol Full Spectrum 300 mg, do Instituto Alma Viva Ltda.

Segundo a determinação da agência reguladora, foi identificado que as marcas Biocase/Allandiol não têm registro ou autorização sanitária para a comercialização de produtos derivados de cannabis.

A determinação foi publicada em resolução na última sexta-feira (8), no Diário Oficial da União. "A empresa responsável não possui Autorização de Funcionamento (AFE) para fabricar ou comercializar esses produtos", diz a decisão do órgão.

A Anvisa detalhou que as irregularidades foram encontradas no site e no perfil da empresa no Instagram. Em postagens nas redes sociais, eram divulgadas ofertas dos produtos e dos supostos benefícios terapêuticos sem aprovação sanitária.

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Desvio de qualidade

Após fiscalização da Anvisa, a empresa anunciou o recolhimento voluntário dos lotes 111626C, 111750C e 112056C do medicamento Kefazol – 1g pó para solução injetável (CT FA VD Trans x 10 ml).

Conforme o documento, a proibição foi motivada por desvio de qualidade, relacionado à falha no processo de embalagem.

"A medida também se aplica a qualquer pessoa ou empresa que anuncie, venda ou divulgue esses produtos, devido ao risco à saúde pública", alerta a agência.