Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa manda recolher sardinha congelada por contaminação por Salmonella

Produto foi considerado impróprio para consumo após detecção de bactéria; empresa fez recolhimento voluntário.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:40)
Ser Saúde
Vários peixes frescos com escamas prateadas e brilhantes estão organizados em fileiras sobre uma camada de gelo em uma vitrine de mercado. A composição destaca a textura das peles e o frescor do produto, divididos por uma divisória transparente que organiza as diferentes espécies.
Legenda: Infecção pela bactéria encontrada pode provocar vômitos, dores abdominais e outros sintomas; imagem ilustrativa.
Foto: fotogurmespb / Shutterstock.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (29) o recolhimento de um lote de sardinha congelada após identificação de contaminação com a bactéria Salmonella spp. no produto. 

Segundo o órgão, a medida atinge o lote 1309902244 do produto “Peixe Congelado Sardinha Laje” (espalmada e eviscerada), da empresa JMS Indústria e Comércio de Pescados.

A JMS Indústria e Comércio de Pescados comunicou, conforme a Anvisa, o recolhimento voluntário do produto, que prevê a retirada imediata e eficiente do lote do mercado de consumo.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Anvisa suspende venda de xarope com substância capaz de provocar arritmia

teaser image
Negócios

Aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 11 mil

Além da retirada, a Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição e uso do produto

Se um consumidor tiver adquirido o produto do lote afetado, ele deve interromper o consumo. É possível procurar o local onde comprou ou o fabricante para receber orientações sobre devolução ou descarte

Sintomas de infeccção por Salmonella spp.:

O gênero Salmonella spp. causa infecção com sintomas como:

  • vômito
  • dores abdominais
  • febre
  • diarreia
  • e, em casos raros, morte.
Assuntos Relacionados
Vários peixes frescos com escamas prateadas e brilhantes estão organizados em fileiras sobre uma camada de gelo em uma vitrine de mercado. A composição destaca a textura das peles e o frescor do produto, divididos por uma divisória transparente que organiza as diferentes espécies.
Ser Saúde

Anvisa manda recolher sardinha congelada por contaminação por Salmonella

Produto foi considerado impróprio para consumo após detecção de bactéria; empresa fez recolhimento voluntário.

Redação
Há 2 horas
Imagem de um médico com uma imagem de uma bexiga, para ilustrar matéria sobre hiperplasia da próstata.
Ser Saúde

Acordar várias vezes à noite pode ser um sinal; entenda o que é a hiperplasia da próstata

Os sintomas da HPB podem afetar sono e o bem-estar ao longo do envelhecimento.

Beatriz Rabelo
28 de Abril de 2026
imagem de frascos de medicamentos com colher medidora e conta-gotas, medicamentos utilizados para tratamento de doenças, conceito de saúde e farmácia
Ser Saúde

Anvisa suspende venda de xarope com substância capaz de provocar arritmia

Conteúdo era encontrado principalmente em medicamento para tratar tosses.

Redação
27 de Abril de 2026
Imagem de uma mãe checando a temperatura da filha para ilustrar matéria sobre saiba como evitar gripes e infecções respiratórias durante período de chuva.
Ser Saúde

Saiba como evitar gripes e infecções respiratórias durante período de chuva

Médico explica cuidados para fortalecer a imunidade e revela os sinais de alerta antes de buscar atendimento.

Beatriz Rabelo
15 de Abril de 2026
Medicamentos Gluconex e Tirzedral.
Ser Saúde

Anvisa proíbe uso e comercialização de canetas emagrecedoras Gluconex e Tirzedral

Produtos são fabricados por empresa desconhecida e não têm registro no Brasil.

Redação
15 de Abril de 2026
Foto de dipirona divulgada pela anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende lote de dipirona por desvio de qualidade

Foram suspensos pela Agência a comercialização, distribuição e uso dos medicamentos.

Redação
08 de Abril de 2026
Foto de mulher usando uma caneta emagrecedora.
Ser Saúde

Anvisa intensifica medidas para evitar irregularidades envolvendo canetas emagrecedoras

No segundo semestre de 2025, foram importados insumos suficientes para a preparação de cerca de 20 milhões de doses.

Bergson Araujo Costa
06 de Abril de 2026
Pessoas caminhando e correndo na orla de Fortaleza, em uma via compartilhada com faixas curvas, prédios altos ao fundo, palmeiras e quiosques à beira-mar em dia claro.
Ser Saúde

Hidratação, sono e alimentação são essenciais para correr maratona em Fortaleza; veja dicas

Atletas amadores relatam preparação longa para prova, que será realizada no dia 12 de abril na capital cearense.

Mylena Gadelha
01 de Abril de 2026
Imagem de um bebê que tem fissura de lábio e palato.
Ser Saúde

Fissura de lábio e palato: Entenda condição e quando surge na gestação

O diagnóstico pode ser realizado ainda durante a gravidez.

Beatriz Rabelo
31 de Março de 2026
foto de paciente com lesões na pele do braço por Mpox.
Ser Saúde

Ministério da Saúde diz que Mpox 'não é um motivo de alerta'

O País tem 140 casos confirmados e 9 suspeitos da doença em 2026.

Redação
26 de Março de 2026
Imagem de um bebê internado para matéria sobre imunização de bebês contra VSR pode prevenir bronquiolite e reduzir internações na sazonalidade.
Ser Saúde

Imunização de bebês contra VSR pode reduzir internações na sazonalidade

Medida também previne doenças mais graves e contribui na redução na sobrecarga do sistema de saúde.

Beatriz Rabelo
24 de Março de 2026
Imagem de um bebê com máscara para matéria sobre Vírus Sincicial Respiratório: veja tratamento e proteção com novo imunizante do SUS.
Ser Saúde

Vírus Sincicial Respiratório (VSR): veja tratamento e proteção com novo imunizante do SUS

Infecção respiratória causada pelo VSR pode evoluir para bronquiolite e pneumonia.

Beatriz Rabelo
21 de Março de 2026
Um paciente idoso repousa durante uma sessão de hemodiálise, com foco em seus braços e nas tubulações conectadas ao equipamento médico. O cenário clínico destaca os tubos preenchidos por sangue que circulam entre a máquina e o paciente.
Ser Saúde

TCU investiga atrasos em repasse de recursos para diálise no SUS

Clínicas de diálise de Goiânia denunciam atraso e TCU decidiu fazer uma apuração nacional.

Redação
20 de Março de 2026
Imagem de produtos Esmalte Impala Gel para matéria de nova determinação da Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de marca de esmaltes em gel por uso de substância proibida

Cinco linhas de produtos da Esmalte Impala Gel possuem composto previamente vetado pela agência.

Redação
16 de Março de 2026
Imagem mostra vidro de azeite sem rótulo sendo segurado por mão sobre fundo com prateleiras de supermercado com diversos vidros de azeite, ilustrando proibição da venda de duas marcas de azeite pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de marca de azeite por irregularidades; veja qual

Falta de clareza da composição pode refletir em riscos para os consumidores.

Redação
16 de Março de 2026
Amado Batista e Lorena Batista.
Ser Saúde

Quais são os sintomas de câncer no fígado, doença que vitimou a filha de Amado Batista?

Mais de 12 mil novos casos da doença devem ser contabilizados no Brasil até 2028, conforme o Instituto Nacional do Câncer.

Redação
14 de Março de 2026
Imagem de câncer de colorretal para evergreen sobre a temática.
Ser Saúde

Prevenção ao câncer colorretal: sintomas, exames e como reduzir os riscos

Famosos como Preta Gil e James Van Der Beek faleceram em decorrência desse tipo de câncer.

Beatriz Rabelo
12 de Março de 2026
foto de mãos segurando embalagem plástica de cápsulas.
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de suplementos em cápsulas; saiba quais

Empresa fabricava produtos sem realizar estudos que garantissem a segurança da composição.

Redação
11 de Março de 2026
vidro de polilaminina.
Ser Saúde

Pesquisadora da polilaminina admite erros, diz que vai haver correção, mas defende eficácia

Veja o que mudará no texto após a revisão

Redação
07 de Março de 2026
Mulher com camisa de tricô verde segurando remédio conta-gotas. Imagem usada em matéria sobre Anvisa proibir venda de melatonina sublingual. . .
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de melatonina sublingual

A agência denunciou que a marca fazia propaganda irregular.

Redação
04 de Março de 2026