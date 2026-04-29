Anvisa manda recolher sardinha congelada por contaminação por Salmonella
Produto foi considerado impróprio para consumo após detecção de bactéria; empresa fez recolhimento voluntário.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (29) o recolhimento de um lote de sardinha congelada após identificação de contaminação com a bactéria Salmonella spp. no produto.
Segundo o órgão, a medida atinge o lote 1309902244 do produto “Peixe Congelado Sardinha Laje” (espalmada e eviscerada), da empresa JMS Indústria e Comércio de Pescados.
A JMS Indústria e Comércio de Pescados comunicou, conforme a Anvisa, o recolhimento voluntário do produto, que prevê a retirada imediata e eficiente do lote do mercado de consumo.
Veja também
Além da retirada, a Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição e uso do produto.
Se um consumidor tiver adquirido o produto do lote afetado, ele deve interromper o consumo. É possível procurar o local onde comprou ou o fabricante para receber orientações sobre devolução ou descarte.
Sintomas de infeccção por Salmonella spp.:
O gênero Salmonella spp. causa infecção com sintomas como:
- vômito
- dores abdominais
- febre
- diarreia
- e, em casos raros, morte.