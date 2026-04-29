Anvisa manda recolher sardinha congelada por contaminação por Salmonella

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (29) o recolhimento de um lote de sardinha congelada após identificação de contaminação com a bactéria Salmonella spp. no produto.

Segundo o órgão, a medida atinge o lote 1309902244 do produto “Peixe Congelado Sardinha Laje” (espalmada e eviscerada), da empresa JMS Indústria e Comércio de Pescados.

A JMS Indústria e Comércio de Pescados comunicou, conforme a Anvisa, o recolhimento voluntário do produto, que prevê a retirada imediata e eficiente do lote do mercado de consumo.

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Além da retirada, a Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição e uso do produto.

Se um consumidor tiver adquirido o produto do lote afetado, ele deve interromper o consumo. É possível procurar o local onde comprou ou o fabricante para receber orientações sobre devolução ou descarte.

Sintomas de infeccção por Salmonella spp.:

O gênero Salmonella spp. causa infecção com sintomas como: