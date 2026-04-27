Anvisa manda retirar xarope com substância capaz de provocar arritmia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão de um medicamento à base de clobutinol no Brasil. A medida foi publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU) e começa a valer imediatamente.

Segundo a Anvisa, a decisão foi baseada em um parecer técnico da Gerência de Farmacovigilância, que identificou na substância riscos à saúde.

O documento indica que medicamentos com clobunitol correm o risco de provocar arritmia grave com prolongamento do intervalo QT, uma alteração na atividade elétrica do coração que pode levar a desmaios e até morte súbita.

Baseado nisso, fica terminantemente proibida a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e o uso do medicamento em solo nacional.

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Onde o clobutinol era encontrado?

O clobutinol era comumente utilizado em antitussígeno, utilizado no tratamento de tosses. Ele costuma ser encontrado em xaropes e outros medicamentos recomendados para problemas respiratórios.

Pacientes que faziam o uso de produtos com clobutinol devem interromper o uso, buscando orientação médica para encontrar outras alternativas.