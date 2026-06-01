Caso suspeito de ebola em São Paulo é descartado após exame

O resultado de um exame laboratorial feito com um paciente de 37 anos internado em São Paulo descartou a suspeita de ebola. O homem é imigrante da República Democrática do Congo e esteve recentemente no país, que vem sendo afetado por uma epidemia da doença.

Entre os sintomas compatíveis, o paciente apresentou, sobretudo, febre. Ele esteve internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, como parte do protocolo de biossegurança.

Exames anteriores confirmaram quadro de meningite meningocócica. Segundo o g1, representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde de São Paulo e do Emílio Ribas devem decidir ainda hoje se um exame de contraprova será realizado.

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Antes de ser atendido no instituto, o paciente foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento. Ao Emílio Ribas, chegou em estado grave, com sintomas como diarreia e desorientação.

O tratamento vem sendo feito à base de antibióticos e hidratação. Além disso, o g1 aponta que pessoas que tiveram contato com o homem no avião e na UPA estão sendo monitoradas.

O ebola é considerado uma doença rara pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas de nível grave em humanos. Apesar do protocolo preventivo em relação ao caso suspeito, o risco de ebola no Brasil e na América do Sul é considerado muito baixo por especialistas.