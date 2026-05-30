Cidade de São Paulo registra caso suspeito de Ebola

Um caso suspeito de Ebola na cidade de São Paulo foi identificado neste sábado (30) e está sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde do Estado. O paciente, um homem de 37 anos, esteve recentemente na República Democrática do Congo (RDC), país que vem sendo afetado por uma epidemia da doença.

Entre os sintomas compatíveis, ele apresentou, sobretudo, febre. Apesar da suspeita, ainda não houve constatação laboratorial, e uma série de exames ainda estão sendo realizados.

O paciente se encontra internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas em isolamento, como parte do protocolo de biossegurança.

Veja também Mundo OMS declara Ebola emergência internacional de saúde; saiba o que é a doença Mundo Risco de disseminação de ebola no mundo é 'baixo', diz OMS

A doença infecciosa foi classificada como Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional em 2014 e, recentemente, voltou a ter surtos epidêmicos registrados em países da África Subsaariana.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), há um registro de 18 mortes e 134 casos confirmados na Uganda e na RDC.

Com isso, na última terça-feira (26), o Ministério da Saúde acionou o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais no Brasil, para buscar manter a crise afastada do País.

Transmissão e sintomas

A doença se trata de uma infecção grave e, muitas vezes, fatal, causada pelo vírus Ebola. A transmissão costuma ocorrer por contato direto com fluidos corporais de pessoas sintomáticas, com objetos ou superfíceis contaminadas e com animais silvestres infectados.

Uma nota publicada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo explica que "o maior risco está associado ao contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas, especialmente nas fases mais avançadas da doença".

Entre os sintomas iniciais, destacam-se febre, fraqueza extrema, dores musculares, dor de cabeça e dor de garganta. Porém, se o quadro evoluir, o paciente pode sentir: