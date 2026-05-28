Anvisa determina recolhimento de lote de coco ralado após identificar excesso de enxofre

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (28), o recolhimento de um lote do coco ralado da marca Casa de Mãe. Laudo produzido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal apontou excesso de dióxido de enxofre no produto.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e se refere ao lote 13/25, com validade até 17 de setembro de 2026.

Segundo a Anvisa, embora seja autorizado o uso do dióxido de enxofre como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para a sua utilização.

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Proibições

Além do recolhimento dos produtos, que são fabricados pela Qualicoco Ltda., a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, da venda, da divulgação e do uso deles.