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Anvisa determina recolhimento de lote de coco ralado após identificar excesso de enxofre

O produto afetado é da marca Casa de Mãe.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Montagem de duas fotos mostra o mesmo pacote de coco ralado da marca Casa de Mãe.
Legenda: A Anvisa identificou que o produto está com excesso de dióxido de enxofre.
Foto: Reprodução.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (28), o recolhimento de um lote do coco ralado da marca Casa de Mãe. Laudo produzido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Distrito Federal apontou excesso de dióxido de enxofre no produto.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e se refere ao lote 13/25, com validade até 17 de setembro de 2026.

Segundo a Anvisa, embora seja autorizado o uso do dióxido de enxofre como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para a sua utilização.

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