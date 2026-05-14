Antes de suspensão, contaminação de produtos da Ypê foi denunciada pela Unilever à Anvisa

Antes de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinar o recolhimento de produtos da Ypê por contaminação microbiológica, a multinacional Unilever — dona de marcas como Omo e Cif — realizou testes técnicos em produtos da concorrente.

Após resultados que revelaram a contaminação de produtos da Ypê com bactérias Pseudomonas aeruginosa, a Unilever apresentou denúncias contra a Química Amparo, dona da marca, à Anvisa e à Secretaria Nacional do Consumidor.

Conforme divulgado pela Folha de S. Paulo desta quinta-feira (15), as denúncias da Unilever citam "evidente falha das boas práticas de fabricação" da concorrente e "iminente risco à saúde e segurança dos consumidores". As denúncias foram realizadas em outubro do ano passado e em março deste ano. Após essas denúncias, a Anvisa vistoriou a fábrica da Ypê na cidade de Amparo (SP).

Ainda segundo a Folha, a Unilever informou na denúncia aos órgãos competentes que a Ypê sabia da contaminação e começou a recolher os itens com problemas dos supermercados. Isso levou a multinacional concorrente a iniciar investigação.

Ao Diário do Nordeste, a Unilever afirmou que “realiza rotineiramente” testes do tipo nos próprios produtos e em “demais marcas do mercado”.

“Esta é uma prática comum entre as indústrias do setor”, diz a empresa no posicionamento. “A depender dos resultados destes testes, em respeito ao consumidor, as autoridades competentes são notificadas”.

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Confira nota completa da Unilever sobre denúncias contra a Ypê:

"A Unilever mantém um compromisso com uma atuação ética e transparente. A empresa realiza rotineiramente testes técnicos em seus produtos e eventualmente nas demais marcas do mercado.

Esta é uma prática comum entre as indústrias do setor. A depender dos resultados destes testes, em respeito ao consumidor, as autoridades competentes são notificadas.

Quaisquer investigações são conduzidas exclusivamente pela autoridade, que avalia as diligências, fiscalizações e testes que entender necessários para a tomada de decisão. A companhia reafirma seu compromisso e prioridade absoluta e inegociável com a saúde e segurança dos consumidores".

Relembre decisão de recolhimento de produtos da Ypê

No último dia 7 de maio, a Anvisa determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca Ypê. A decisão ocorreu após uma análise das etapas de produção que identificou risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica, com presença indesejada de bactérias, fungos, leveduras, vírus ou parasitas.

A medida incluiu ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos. Conforme a agência, somente os lotes que terminam com o número 1 foram afetados.

Julgamento de recurso da Ypê será realizado nesta sexta (15)

A Anvisa julga, nesta sexta-feira (15), recurso da empresa química Amparo LTDA, sobre a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de produtos da Ypê.

Em inspeção recente realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo (GVS-Campinas), foram encontradas 76 irregularidades e mais de 100 lotes comprometidos.

Até nova decisão da Anvisa, produtos da Ypê seguem sem recomendação de uso.

Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com númeração final 1):