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Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) ganha novo nome; entenda mudança

Consenso internacional de cientistas apontou a SOP como uma "definição imprecisa e limitada" da condição.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
foto de mulher segurando imagem de útero. Ela usa calça jeans e blusa branca.
Legenda: Condição que afeta cerca de 170 milhões de mulheres no mundo.
Foto: SewCreamStudio/Shutterstock.

A Síndrome do Ovário Policístico (SOP), distúrbio hormonal conhecido por causar sintomas como ciclo menstrual irregular, acne e problemas de fertilidade, recebeu uma nova denominação.

A doença agora será chamada de Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina (SOMP ou PMOS, na sigla em inglês), segundo publicação da revista científica The Lancet nesta terça-feira (12).

O novo nome surgiu após um consenso internacional de cientistas, que apontou a SOP como uma "definição imprecisa e limitada" da condição. A mudança veio para corrigir e atualizar a população sobre os diagnósticos relacionados à síndrome.

A nominação SOMP foi anunciada durante o Congresso Europeu de Endocrinologia, em Praga. Para chegar a esse nome, mais de 50 organizações médicas e grupos de pacientes de diferentes países se reuniram em um processo que durou 14 anos.

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Por que o nome da Síndrome do Ovário Policístico mudou?

O principal motivo que levou os especialistas a confirmarem um novo nome para a síndrome foi que a antiga nomenclatura se referia apenas à presença de cistos nos ovários, uma definição considerada simplória de uma condição de saúde diversa e complexa.

Os pesquisadores envolvidos na nova denominação da SOP argumentaram que, na prática, muitas pacientes diagnosticadas com a condição sequer apresentam cistos ovarianos. Os chamados "cistos" não são patológicos propriamente ditos - eles costumam se apresentar como folículos, que ainda nem atingiram o desenvolvimento.

A definição Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina (SOMP) é um convite à reflexão sobre a complexidade da doença.

Segundo os cientistas participantes do estudo, o termo "poliendócrina" se refere ao envolvimento de múltiplos hormônios. Já "metabólica” destaca as mudanças associadas à resistência à insulina, obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. A "ovariana" continua no nome devido aos distúrbios de ovulação e fertilidade.

Os especialistas defendem que a mudança pode ajudar a ampliar o conceito da síndrome, trazendo conscientização sobre os efeitos sistêmicos da condição e reduzindo atrasos no diagnóstico.

Conforme publicado na The Lancet, a adesão ao novo nome será feita de forma gradual, ao longo dos próximos três anos, até ser incorporada oficialmente às diretrizes médicas internacionais previstas para 2028.

O que é SOP e quais os sintomas?

A síndrome costuma causar ciclos menstruais irregulares, acne, queda de cabelo e pelos grossos aumentados no corpo. Há, ainda, risco aumentado de resistência a insulina, obesidade e diabetes.

A doença ocorre devido um desequilíbrio hormonal com excesso de hormônio da testosterona circulando no corpo feminino, excesso de estrógeno e ausência de ovulação adequada. Quando não se ovula, não se menstrua regularmente. 

O excesso de testosterona causa a acne e pelos grossos aumentados. Esse desequilíbrio hormonal pode ser devido à genética da própria paciente ou secundário a obesidade, por exemplo. Vale ressaltar que existem outras doenças que simulam a SOP e também devem ser descartadas em exames médicos.

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