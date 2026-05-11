Imagens da fábrica da Ypê mostram marcas de corrosão e restos de produtos pelo chão

Imagens da fábrica da Ypê em Amparo (SP), retiradas do relatório técnico realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril e divulgadas nesse domingo (10) pelo Fantástico, da TV Globo, revelam que os equipamentos usados para fabricação de produtos estavam contaminados por corrosão.

Outros registros mostram restos de produtos armazenados e devolvidos às linhas de embalagem sem o devido controle de qualidade. No mesmo documento, fiscais da agência destacaram o estado precário de conservação do tanque de manipulação de produtos para lavar louças.

Legenda: Imagens do relatório mostram marcas visíveis de corroção, má separação de produtos usados e falta de higiene. Foto: Reprodução.

O resultado dessa inspeção levou a Anvisa a suspender e determinar o recolhimento imeditado de produtos da marca, em decisão publicada na última quinta-feira (7), sob o risco de infecção microbiológica, como a presença de bactérias, fungos e outros micro-organismos patogênicos.

Segundo a agência sanitária, apenas itens de todos os lotes terminados com o número 1 foram afetos. Isso inclui detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes. No sábado (9), a Ypê conseguiu recorrer da decisão da Anvisa após apresentar um recurso administrativo.

Segundo a empresa, o protocolo do recurso suspende automaticamente os efeitos da medida até novo posicionamento da agência reguladora, com base artigo 17 da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 266/2019.

A Ypê alegou que o recurso foi apresentado para reforçar os compromissos assumidos no plano de ação e conformidade da empresa, além de fornecer novos esclarecimentos técnicos à Anvisa.

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Anvisa vai decidir se mantém a suspensão

Em entrevista ao Fantástico, o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, afirmou que a agência deve se reunir nesta quarta-feira (13) para discutir se a decisão da última quinta será ou não mantida.