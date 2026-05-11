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Imagens da fábrica da Ypê mostram marcas de corrosão e restos de produtos pelo chão

Registros estão presentes no relatório técnico realizado pela Anvisa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Imagem de instalação e manutenção de sistemas hidráulicos industriais, mostrando válvulas, tubulações e equipamentos de controle em um ambiente de engenharia.
Legenda: Ypê conseguiu recurso contra decisão da Anvisa, mas órgão manteve o alerta para consumidores.
Foto: Reprodução.

Imagens da fábrica da Ypê em Amparo (SP), retiradas do relatório técnico realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril e divulgadas nesse domingo (10) pelo Fantástico, da TV Globo, revelam que os equipamentos usados para fabricação de produtos estavam contaminados por corrosão.

Outros registros mostram restos de produtos armazenados e devolvidos às linhas de embalagem sem o devido controle de qualidade. No mesmo documento, fiscais da agência destacaram o estado precário de conservação do tanque de manipulação de produtos para lavar louças.

Imagem de uma área industrial suja com resíduos de óleo e destroços ao redor, mostrando equipamentos desgastados
Legenda: Imagens do relatório mostram marcas visíveis de corroção, má separação de produtos usados e falta de higiene.
Foto: Reprodução.

O resultado dessa inspeção levou a Anvisa a suspender e determinar o recolhimento imeditado de produtos da marca, em decisão publicada na última quinta-feira (7), sob o risco de infecção microbiológica, como a presença de bactérias, fungos e outros micro-organismos patogênicos.

Segundo a agência sanitária, apenas itens de todos os lotes terminados com o número 1 foram afetos. Isso inclui detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes. No sábado (9), a Ypê conseguiu recorrer da decisão da Anvisa após apresentar um recurso administrativo.

Segundo a empresa, o protocolo do recurso suspende automaticamente os efeitos da medida até novo posicionamento da agência reguladora, com base artigo 17 da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 266/2019. 

A Ypê alegou que o recurso foi apresentado para reforçar os compromissos assumidos no plano de ação e conformidade da empresa, além de fornecer novos esclarecimentos técnicos à Anvisa.

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Em entrevista ao Fantástico, o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, afirmou que a agência deve se reunir nesta quarta-feira (13) para discutir se a decisão da última quinta será ou não mantida.

“Quando a gente faz esse tipo de ação, a gente dá o direito da ampla defesa para a empresa. E ela tem todo esse direito. Esse direito de ampla defesa foi exercido agora com o pedido que a empresa fez de suspensão desse efeito", disse Safatle.

Ele ainda reforçou que as visitas técnicas da Anvisa são realizadas seguindo processos rigorosos e científicos.

"Foi feita toda essa investigação, toda essa análise. Então, tem os pareceres que foram feitos tecnicamente. Veja, a Anvisa segue a boa técnica, segue a ciência e segue a melhor metodologia"
Leandro Pinheiro Safatle
Diretor-presidente da Anvisa

Enquanto um veredito não é decidido, o órgão de vigilância orienta que os consumidores não utilizem os produtos envolvidos “por segurança”.

Por sua vez, a Ypê defende que os produtos não apresentam qualquer risco ao consumidor, e que a marca possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes.

O que fazer caso o cliente tenha comprado o lote contaminado?

Segundo o órgão de vigilância, os consumidores que possuem os produtos devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento. 

"As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do SNVS", informou a Anvisa.

Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com númeração final 1):

  • Lava louças Ypê Clear Care;
  • Lava louças com enzimas ativas Ypê;
  • Detergente/lava louças Ypê;
  • Detergente/lava louças Ypê Clear Care;
  • Detergente/lava louças Ypê Toque Suave;
  • Detergente/lava-louças concentrado Ypê Green;
  • Detergente/lava-louças Ypê Clear;
  • Detergente/lava-louças Ypê Green;
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
  • Lava roupas líquido;
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas;
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê Green;
  • Lava roupas líquido Ypê Express;
  • Lava roupas líquido Ypê Power Act;
  • Lava roupas líquido Ypê Premium;
  • Lava roupas Tixan Maciez;
  • Lava roupas Tixan Primavera;
  • Desinfetante Bak Ypê;
  • Desinfetante de uso geral Atol;
  • Desinfetante perfumado Atol;
  • Desinfetante Pinho Ypê;
  • Lava roupas Tixan Power Act.
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