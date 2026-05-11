Imagens da fábrica da Ypê mostram marcas de corrosão e restos de produtos pelo chão
Registros estão presentes no relatório técnico realizado pela Anvisa.
Imagens da fábrica da Ypê em Amparo (SP), retiradas do relatório técnico realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril e divulgadas nesse domingo (10) pelo Fantástico, da TV Globo, revelam que os equipamentos usados para fabricação de produtos estavam contaminados por corrosão.
Outros registros mostram restos de produtos armazenados e devolvidos às linhas de embalagem sem o devido controle de qualidade. No mesmo documento, fiscais da agência destacaram o estado precário de conservação do tanque de manipulação de produtos para lavar louças.
O resultado dessa inspeção levou a Anvisa a suspender e determinar o recolhimento imeditado de produtos da marca, em decisão publicada na última quinta-feira (7), sob o risco de infecção microbiológica, como a presença de bactérias, fungos e outros micro-organismos patogênicos.
Segundo a agência sanitária, apenas itens de todos os lotes terminados com o número 1 foram afetos. Isso inclui detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes. No sábado (9), a Ypê conseguiu recorrer da decisão da Anvisa após apresentar um recurso administrativo.
Segundo a empresa, o protocolo do recurso suspende automaticamente os efeitos da medida até novo posicionamento da agência reguladora, com base artigo 17 da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 266/2019.
A Ypê alegou que o recurso foi apresentado para reforçar os compromissos assumidos no plano de ação e conformidade da empresa, além de fornecer novos esclarecimentos técnicos à Anvisa.
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Anvisa vai decidir se mantém a suspensão
Em entrevista ao Fantástico, o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, afirmou que a agência deve se reunir nesta quarta-feira (13) para discutir se a decisão da última quinta será ou não mantida.
“Quando a gente faz esse tipo de ação, a gente dá o direito da ampla defesa para a empresa. E ela tem todo esse direito. Esse direito de ampla defesa foi exercido agora com o pedido que a empresa fez de suspensão desse efeito", disse Safatle.
Ele ainda reforçou que as visitas técnicas da Anvisa são realizadas seguindo processos rigorosos e científicos.
"Foi feita toda essa investigação, toda essa análise. Então, tem os pareceres que foram feitos tecnicamente. Veja, a Anvisa segue a boa técnica, segue a ciência e segue a melhor metodologia"
Enquanto um veredito não é decidido, o órgão de vigilância orienta que os consumidores não utilizem os produtos envolvidos “por segurança”.
Por sua vez, a Ypê defende que os produtos não apresentam qualquer risco ao consumidor, e que a marca possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes.
O que fazer caso o cliente tenha comprado o lote contaminado?
Segundo o órgão de vigilância, os consumidores que possuem os produtos devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.
"As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do SNVS", informou a Anvisa.
Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com númeração final 1):
- Lava louças Ypê Clear Care;
- Lava louças com enzimas ativas Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê Clear Care;
- Detergente/lava louças Ypê Toque Suave;
- Detergente/lava-louças concentrado Ypê Green;
- Detergente/lava-louças Ypê Clear;
- Detergente/lava-louças Ypê Green;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
- Lava roupas líquido;
- Tixan Ypê Cuida das Roupas;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Green;
- Lava roupas líquido Ypê Express;
- Lava roupas líquido Ypê Power Act;
- Lava roupas líquido Ypê Premium;
- Lava roupas Tixan Maciez;
- Lava roupas Tixan Primavera;
- Desinfetante Bak Ypê;
- Desinfetante de uso geral Atol;
- Desinfetante perfumado Atol;
- Desinfetante Pinho Ypê;
- Lava roupas Tixan Power Act.