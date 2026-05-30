Nattan pede desculpas após show no São João de Maracanaú e anuncia apresentação gratuita

O cantor Nattan pediu desculpas ao público de Maracanaú após a apresentação realizada na noite desta sexta-feira (29), durante o São João do município. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista afirmou que não conseguiu fazer um show no padrão que costuma entregar aos fãs e prometeu retornar à cidade para uma apresentação gratuita.

Nattan chegou a Maracanaú acompanhado de Zé Vaqueiro. Os dois artistas haviam se apresentado juntos em Petrolina (PE) e seguiram para o Ceará, onde também dividiram o palco durante a festa junina.

Ao falar sobre a apresentação, o cantor disse que a expectativa para o show era grande e atribuiu o desempenho abaixo do esperado ao excesso de emoção durante a noite.

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"Fala, galera. Maracanaú, estava há umas semanas que eu vinha tão animado e ansioso para o show de Maracanaú, principalmente porque a gente decidiu, eu e o Zé, fazer o show juntos. Ele no palco com a banda dele e eu no outro palco com a minha banda também. Acabamos que começamos a tomar uma no camarim e tal. Acho que me emocionei demais, tanto que eu estava querendo viver aquele momento ali também", disse o cantor.

O artista reconheceu que a apresentação não saiu como planejado e afirmou que pretende compensar o público.

"Eu acho que me emocionei demais e não fiz um show legal. Não foi um show bom, como vocês costumam sempre ver, como vocês costumam estar. E eu acho que, por mais respeito ao meu público, eu devo voltar em Maracanaú", ressaltou Nattan.

O cearense anunciou que está definindo uma nova data para retornar à cidade ainda durante o período de São João.

"Então eu estou escolhendo aqui uma data nesse São João mesmo agora para fazer um show totalmente de graça para vocês em Maracanaú. Está todo mundo convidado. Eu respeito muito vocês. Um beijo no coração."

O cantor disse que divulgará em breve mais detalhes sobre a nova apresentação. "Logo, logo eu venho aqui falar a data para vocês, para a gente se encontrar novamente. Dessa vez vamos aproveitar muito. Vai ser um show daqueles que vocês são acostumados a ter do Natanzinho".

Em tom descontraído, ele ainda brincou sobre o repertório da noite e admitiu que sequer consegue lembrar de tudo o que aconteceu durante a apresentação.

A reportagem acionou a assessoria do São João de Maracanaú para saber se há previsão de data para o show e aguarda retorno.