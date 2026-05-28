São João: Filho do Piseiro deve fazer 90 shows até julho

O cantor Filho do Piseiro vai trabalhar e muito no São João. O artista deve realizar aproximadamente 90 apresentações nos meses de junho e julho, número que pode colocá-lo entre os artistas solo com maior agenda de shows juninos em 2026.

No forró, bandas e empresários chamam o mês de julho de "São Julhão", pois muitas prefeituras estendem programações até o final de julho .

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Em entrevista à coluna, o empresário Wagner Barbosa falou da agenda intensa do FIlho do Piseiro que exige preparação física especial para o artista, incluindo acompanhamento multidisciplinar.

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Vai ter uma equipe toda por trás: fonoaudiólogo, fisioterapeuta, preparador físico. A gente está preparando toda a estrutura para que ele consiga concluir esses shows com a mesma energia Wagner Barbosa Empresário

Produtora soma 250 shows com casting de forró

A expectativa da produtora cearense é ultrapassar a marca de 250 apresentações somando todos os artistas do casting durante o período junino, com shows espalhados por praticamente todo o Brasil.

"Acho que a gente só não vai ter show em dois ou três estados. O Filho do Piseiro vai rodar praticamente o Brasil inteiro", declarou o empresário.