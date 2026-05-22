Alceu Valença traz turnê '80 Girassóis' a Fortaleza e comenta relação com a cidade

Alceu Valença desembarcou em Fortaleza para divulgar a turnê “80 Girassóis”, espetáculo que celebra os 80 anos de vida e carreira do artista. O show acontece no Centro de Eventos do Ceará, neste sábado (23). Em entrevista à coluna, o pernambucano destacou a importância de Fortaleza na trajetória musical dele e comentou sobre a forte ligação com o público do Ceará. A passagem pela capital cearense revisita grandes sucessos da carreira de Alceu Valença em um espetáculo que promete reunir clássicos e a energia característica do artista nos palcos.