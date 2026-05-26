Ana Valença, Willy Vaqueiro e Forró de Jeito: apostas musicais para o segundo semestre

Em entrevista à coluna, o empresário Wagner Barbosa — o Waguinho Elite CDs — revelou os próximos passos da empresa dele e confirmou que nomes como Ana Valença, Willy Vaqueiro e Forró de Jeito devem ganhar forte projeção nos próximos meses, acompanhando o crescimento do cantor Filho do Piseiro no circuito junino de 2026.

A principal novidade apresentada por Waguinho é a aposta na cantora Ana Valença, jovem pernambucana de apenas 16 anos, preparada para entrar oficialmente no mercado sertanejo ainda este ano. Segundo ele, trata-se de “um dos maiores talentos” que viu surgir recentemente no Brasil.

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A declaração reforça a expectativa da produtora Elite Music em torno da artista, que ainda está em fase de preparação antes do lançamento oficial.

Além dela, o cantor Willy Vaqueiro também aparece como uma das grandes promessas da produtora. Revelado pelo projeto “Só Testando”, criado pela produtora de Waguinho para descobrir novos talentos, o artista rapidamente chamou atenção do mercado após viralizar com o projeto “Brega de Vaqueiro” e acabou assinando parceria comercial com a Camarote Shows, empresa ligada ao cantor Wesley Safadão.

Ele foi o grande campeão do projeto ‘Só Testando’. Três, quatro meses depois, entrou em um dos maiores escritórios comerciais do Brasil Wagner Barbosa Empresário

Outro nome que deve ganhar espaço é a banda Forró de Jeito, apontada por Waguinho como uma aposta forte no segmento do “forrozão raiz”, estilo que voltou a ganhar força nas plataformas digitais e nos festejos juninos do Nordeste.

De bastidor do Aviões à própria produtora

Na entrevista, Waguinho também relembrou a trajetória iniciada em 2008, quando começou gravando shows ao vivo, até se tornar integrante da equipe de Xand Avião, com quem trabalhou por cerca de dez anos.

Hoje, além da relação próxima com Xand, ele também integra a sociedade da gravadora Potência Music ao lado de Wesley Safadão e Rod Bala.

A Elite Music foi oficialmente lançada em janeiro de 2026, em Fortaleza. Segundo o empresário, o objetivo da produtora é atuar como uma “fábrica de artistas”, focada principalmente na descoberta de novos talentos da música nordestina.

Projeto 'Só Testando' ganhará nova edição

Legenda: Forró de Jeito, Ana Valença e Willy Vaqueiro são nomes para ficar de olho no segundo semestre do ano. Foto: Reprodução/INstagram.

Diante da repercussão da primeira edição do projeto “Só Testando”, responsável por revelar Willy Vaqueiro, a Elite Music já confirmou uma nova edição para o segundo semestre de 2026.

A próxima temporada deve contar com parceria entre Elite Music, Potência Music e a equipe de Wesley Safadão, ampliando ainda mais a visibilidade do projeto voltado para descoberta de novos artistas.