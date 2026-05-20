Dorgival Dantas defende simplicidade de evento 'Derradeiro': 'A fama fica antes da porteira'

Durante entrevista à coluna nos bastidores do “Derradeiro de Maio”, na Fazenda Tome Xote, em Olho d'Água dos Borges, no RN, o cantor e compositor Dorgival Dantas falou sobre o crescimento da programação do evento, a valorização da cultura nordestina e a importância de abrir espaço para artistas e sanfoneiros de diferentes regiões do país.

O artista destacou que a edição deste ano ganhou dois dias a mais por conta da proximidade do período junino e comemorou o sucesso do festival. "Graças a Deus, se a seleção da gente for do jeito que o Derradeiro foi esse ano, a gente sai aí com a taça novamente". João Gomes, Eliane, Lucy Alves, Flávio José, entre outros nomes, estiveram na programação da festa.

Dorgival critica debates sobre forró no período junino: 'É algo para viver'

Legenda: Dorgival Dantas ao lado de nomes como Gianini Alencar e o Luiz Fidelis. Foto: João Lima Neto/SVM

Ao comentar sobre a presença de grandes atrações no interior e a relação dos artistas com o projeto, Dorgival afirmou que o evento busca promover uma experiência genuína ligada à cultura nordestina, longe das disputas e polêmicas comuns durante o período junino.

Eu acho que o forró é uma coisa muito boa para ser tão debatida e, às vezes, mal discutida quando se aproxima uma época junina. É uma coisa muito boa para viver Dorgival Dantas Cantor

O cantor também disse que prefere transformar seu posicionamento em atitudes concretas: “Eu vou dar um grito em forma de maneira que todo mundo possa sentir, possa viver", exaltou o artista.

Sanfonada emociona Dorgival

Um dos momentos mais marcantes para o artista foi a “Sanfonada”, realizada durante o evento. Segundo ele, a cena dos sanfoneiros reunidos o emocionou profundamente.

Dorgival contou que conheceu um músico que viajou longas distâncias para participar do encontro. “Ele disse: ‘Olha, eu peguei um carro, três aviões, peguei outro carro e cheguei aqui’".

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O cantor também relembrou a cena de uma mãe carregando a sanfona do filho: “Eu vi uma mãe com a sanfona nas costas carregando o filhinho dela, o sanfoneiro. Eu digo: ‘Meu Deus do céu, isso gera muita responsabilidade’".

'Aqui a fama fica antes da porteira', declarou o sanfoneiro

Durante a entrevista, Dorgival também comentou uma sugestão sobre criar uma espécie de “calçada da fama” no evento para homenagear artistas convidados. O cantor, no entanto, afirmou que prefere preservar o ambiente simples e humano do "Derradeiro de Maio".

"Todo mundo que veio aqui, por mais importante que tenha fama, eu geralmente digo: ‘Deixa da porteria para trás’. Entra aqui só como um ser humano para viver o momento. Na avaliação de Dorgival, os forrozeiros que forem convidados ao evento precisam chegar livres e puros. Segundo ele, "como quem vai tomar banho do açude, que vai pular na água".

O artista explicou que o espírito do evento é justamente eliminar diferenças entre famosos e público: “Quem achar que não pode entrar aqui deixando a fama antes da porteira, talvez não seja um bom cantinho para se vir".

Gratidão ao Ceará e a Fortaleza

Ao falar sobre sua relação com o Ceará, Dorgival lembrou o período em que viveu em Fortaleza após sair do Rio Grande do Norte. O cantor destacou o acolhimento do povo cearense e afirmou ter uma ligação especial com a capital.

"A sensação que eu digo a todo mundo é que você só não se dá bem em Fortaleza, só não cresce, se você não quiser", enfatizou o artistas.

Em tom descontraído, completou: “Se eu desse uma sanfona para cada cearense, eu ainda ficava devendo".

Rita de Cássia e o reconhecimento a Redondo

Dorgival também comentou a proposta que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará para incluir uma data em homenagem ao legado da cantora e compositora Rita de Cássia no calendário oficial do estado. O artista defendeu a homenagem e relembrou a convivência que teve com a compositora.

“Tudo que fizer pela Rita vai ser maravilhoso porque ela merece", declarou Dorgival Dantas. Ele destacou ainda que o reconhecimento também deveria alcançar o sanfoneiro Redondo, irmão da artista. “Quando for lembrar da nossa querida Rita, lembre também do irmão dela, Redondo. Eu acredito que ele era o líder".

Dorgival revelou que chegou a produzir um trabalho da cantora e recordou as conversas que mantinha com ela. “Ela era grande, tanto compondo como tratando a gente".