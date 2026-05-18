João Gomes revela que já escreve 'Dominguinho 3'; assista

Nos bastidores do evento “Derradeiro de Maio”, projeto que abre os festejos juninos do sanfoneiro e compositor Dorgival Dantas, o cantor João Gomes revelou com exclusividade à coluna que já iniciou a construção do projeto audiovisual “Dominguinho 3”.

Para quem não conhece, “Dominguinho” já conta com dois álbuns disponíveis no YouTube e nas demais plataformas digitais. O primeiro volume foi gravado em Olinda (PE). Já o segundo, recém-lançado, teve como cenário Salvador (BA).

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A terceira parte do audiovisual ainda está em fase de planejamento, segundo informou o artista. Após o lançamento dos dois projetos, João Gomes, ao lado de Mestrinho e Jota.pê, percorreu o Brasil com a turnê do “Dominguinho”.

Por ter sido a cidade de estreia da primeira turnê do projeto, reunindo grande público, e novamente anunciada para abrir a segunda rodada de shows em agosto deste ano, a coluna sugeriu para João Gomes um ponto histórico de Fortaleza como cenário do terceiro volume: a Praça dos Leões.

Em comum com os dois audiovisuais já lançados pelo trio, o ponto turístico da capital cearense reúne características semelhantes às presentes nos primeiros projetos: uma igreja, prédios antigos, chão de ladrilhos e relevância histórica para o município. A praça ainda tem um "plus" que é a estátua de Rachel de Queiroz.

João Gomes recebe indicação de gravação em Fortaleza e agradece

Legenda: Fachada atual da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a mais antiga de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

No bate-papo com este colunista, João Gomes confirmou que está escrevendo o terceiro volume do projeto e exaltou a recepção do público cearense no primeiro show da turnê “Dominguinho”.

“Já tô escrevendo o roteiro para um terceiro, mas ainda não sei como as músicas do segundo chegaram ao coração das pessoas. Acho que está sendo uma longa jornada. Eu gosto muito de Fortaleza. Fortaleza nos deu uma autoestima muito grande em relação ao ‘Dominguinho’, porque aquele show foi incrível. Se pudesse ter tocado três vezes mais, eu teria tocado com o maior prazer. Nosso ‘Dominguinho’ tomou uma proporção muito grande. Eu e Jota.pê, Mestrinho… A gente não acredita no que está acontecendo.” João Gomes Cantor

Por fim, João Gomes agradeceu a sugestão de espaço para a gravação na capital cearense:

“Obrigado pela dica. Que Fortaleza possa nos receber, e que o Brasil inteiro possa conhecer esse ‘Dominguinho’ no seu tempo. A galera que ainda não conhece, quando conhecer, tenho certeza de que vai se encantar.”