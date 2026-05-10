Fortaleza abre nova agenda da turnê 'Dominguinho' de João Gomes; veja datas
Novas cidades irão receber evento neste ano.
A turnê “Dominguinho” vai voltar a cruzar o Brasil em 2026 e, assim como aconteceu no ciclo anterior, Fortaleza será novamente a cidade responsável por abrir a agenda nacional do projeto de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê.
A capital cearense recebe o primeiro show da nova temporada no dia 8 de agosto, repetindo o protagonismo que teve em 2025, quando também marcou o início da série de apresentações.
Além de Fortaleza, outras cidades que receberam o “Dominguinho” em 2025 também retornam ao roteiro de 2026, mostrando a expansão e a fidelização do projeto pelo país.
Veja como foi 'Dominguinho' em Fortaleza em 2025:
Entre os destinos repetidos estão Recife, João Pessoa, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e São Paulo. Algumas cidades, no entanto, aparecem em formatos diferentes nesta nova etapa.
Em 2025, por exemplo, o projeto passou por São Paulo em apresentações na capital e em Ribeirão Preto; já em 2026, a agenda inclui novamente a capital paulista, além de Campinas e Santos. Recife também retorna ao circuito após ter recebido apresentações esgotadas na edição anterior.
No Rio de Janeiro, o “Dominguinho” havia realizado três datas consecutivas em dezembro de 2025, todas com ingressos esgotados. Em 2026, a capital fluminense volta ao calendário com uma nova apresentação marcada para novembro. Já Porto Alegre, que teve sessões extras no ciclo anterior, permanece na rota da turnê, reafirmando a força do projeto no Sul do país.
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A nova agenda também traz cidades inéditas em relação ao roteiro de 2025, como Londrina, Curitiba, Florianópolis, Belém, Brasília, Guarapari e Uberlândia, ampliando o alcance nacional do espetáculo.
Veja agenda de 'Dominguinhos' 2026/2027:
- 08/08 — Fortaleza/CE
- 14/08 — Uberlândia/MG
- 15/08 — Santos/SP
- 29/08 — Campinas/SP
- 19/09 — Porto Alegre/RS
- 26/09 — Natal/RN
- 17/10 — Londrina/PR
- 07/11 — Ribeirão Preto/SP
- 14/11 — Rio de Janeiro/RJ
- 28/11 — Salvador/BA
- 05/12 — Belo Horizonte/MG
- 07/12 — Recife/PE
- 19/12 — Goiânia/GO
E as datas de 2027 começam em:
- 01/01 — Guarapari/ES
- 08/01 — João Pessoa/PB
- 09/01 — Florianópolis/SC
- 16/01 — São Paulo/SP
- 22/01 — Belém/PA
- 23/01 — Brasília/DF
- 31/01 — Curitiba/PR
Repertório atualizado
A turnê chega impulsionada pelo lançamento de “Dominguinho Vol. 2”, álbum gravado no Pelourinho, em Salvador. O novo trabalho aprofunda a identidade musical construída pelo trio ao unir elementos do forró, da MPB e da música popular brasileira contemporânea em um registro marcado pela atmosfera histórica do Centro Histórico da capital baiana.
Com 12 faixas e produção assinada pelos próprios artistas, o disco apresenta um repertório que mistura inéditas, clássicos nordestinos e releituras populares. Entre os destaques estão “Deusa Minha”, “Verão Sem Calor”, “Ligação Estranha” e “Dois Mundos”, além das releituras de “As Quatro Estações”, eternizada por Sandy & Junior, e “Se Ela Dança Eu Danço”, de MC Leozinho.