Fortaleza abre nova agenda da turnê 'Dominguinho' de João Gomes; veja datas

A turnê “Dominguinho” vai voltar a cruzar o Brasil em 2026 e, assim como aconteceu no ciclo anterior, Fortaleza será novamente a cidade responsável por abrir a agenda nacional do projeto de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê.

A capital cearense recebe o primeiro show da nova temporada no dia 8 de agosto, repetindo o protagonismo que teve em 2025, quando também marcou o início da série de apresentações.

Além de Fortaleza, outras cidades que receberam o “Dominguinho” em 2025 também retornam ao roteiro de 2026, mostrando a expansão e a fidelização do projeto pelo país.

Veja como foi 'Dominguinho' em Fortaleza em 2025:

Entre os destinos repetidos estão Recife, João Pessoa, Goiânia, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e São Paulo. Algumas cidades, no entanto, aparecem em formatos diferentes nesta nova etapa.

Em 2025, por exemplo, o projeto passou por São Paulo em apresentações na capital e em Ribeirão Preto; já em 2026, a agenda inclui novamente a capital paulista, além de Campinas e Santos. Recife também retorna ao circuito após ter recebido apresentações esgotadas na edição anterior.

No Rio de Janeiro, o “Dominguinho” havia realizado três datas consecutivas em dezembro de 2025, todas com ingressos esgotados. Em 2026, a capital fluminense volta ao calendário com uma nova apresentação marcada para novembro. Já Porto Alegre, que teve sessões extras no ciclo anterior, permanece na rota da turnê, reafirmando a força do projeto no Sul do país.

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A nova agenda também traz cidades inéditas em relação ao roteiro de 2025, como Londrina, Curitiba, Florianópolis, Belém, Brasília, Guarapari e Uberlândia, ampliando o alcance nacional do espetáculo.

Veja agenda de 'Dominguinhos' 2026/2027:

08/08 — Fortaleza/CE

14/08 — Uberlândia/MG

15/08 — Santos/SP

29/08 — Campinas/SP

19/09 — Porto Alegre/RS

26/09 — Natal/RN

17/10 — Londrina/PR

07/11 — Ribeirão Preto/SP

14/11 — Rio de Janeiro/RJ

28/11 — Salvador/BA

05/12 — Belo Horizonte/MG

07/12 — Recife/PE

19/12 — Goiânia/GO

E as datas de 2027 começam em:

01/01 — Guarapari/ES

08/01 — João Pessoa/PB

09/01 — Florianópolis/SC

16/01 — São Paulo/SP

22/01 — Belém/PA

23/01 — Brasília/DF

31/01 — Curitiba/PR

Repertório atualizado

A turnê chega impulsionada pelo lançamento de “Dominguinho Vol. 2”, álbum gravado no Pelourinho, em Salvador. O novo trabalho aprofunda a identidade musical construída pelo trio ao unir elementos do forró, da MPB e da música popular brasileira contemporânea em um registro marcado pela atmosfera histórica do Centro Histórico da capital baiana.

Com 12 faixas e produção assinada pelos próprios artistas, o disco apresenta um repertório que mistura inéditas, clássicos nordestinos e releituras populares. Entre os destaques estão “Deusa Minha”, “Verão Sem Calor”, “Ligação Estranha” e “Dois Mundos”, além das releituras de “As Quatro Estações”, eternizada por Sandy & Junior, e “Se Ela Dança Eu Danço”, de MC Leozinho.