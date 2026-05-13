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Ceará x Atlético-MG na Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Galo se enfrentam na Arena Castelão pela partida de volta da quinta fase

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fernandinho marcou o gol da vitória do Vovô
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Ceará e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (13) na Copa do Brasil 2026, em partida válida pelo jogo de volta da quinta fase da competição nacional. O jogo será às 21h30, no estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

As duas equipes sonham com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o que garantiria uma premiação milionária, de R$ 3 milhões. No jogo da ida, na Arena MRV, o Galo venceu o Vozão por 2 a 1.

Em caso de vitória do Atlético-MG, por qualquer valor, ou empate, a classificação fica com o time mineiro. Já em caso de vitória do Ceará por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Caso o Vovô vence por dois ou mais gols de diferença, avança no tempo normal.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv
  • Premiere
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COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará chega para essa partida em meio a um momento turbulento. A equipe soma três derrotas seguidas e vive um momento de muitas críticas e protestos dos torcedores, contra o time e contra a diretoria. No último fim de semana, perdeu para o Atlético-GO, mesmo jogando em casa e com um jogador a mais por mais da metade da partida.

Os desfalques são o goleiro Richard, o zagueiro Ronald, o volante Zanocelo e o atacante Wendel Silva. As dúvidas ficam por conta do zagueiro Luiz Otávio e do atacante Matheusinho, que já iniciaram transição e podem voltar nesta partida.

Já do lado do Atlético-MG, o técnico Eduardo Domínguez deve ter dois principais desfalques para essa partida. Trata-se de Patrick e Índio, entregues ao departamento médico. O atacante Minda deve voltar ao time.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Eder, Luizão e Fernando; Júlio César, Dieguinho e Matheus Araújo; Melk, Fernandinho e Lucca. Técnico: Mozart.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Renan Lodi; Pérez, Maycon e Bernard; Minda, Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

CEARÁ X ATLÉTICO-MG | FICHA TÉCNICA

  • Competição: volta da quinta fase da Copa do Brasil 2026
  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 13/05/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
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