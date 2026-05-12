Kayke retornará para o Botafogo após fim de empréstimo com o Fortaleza

O atacante Kayke, de 19 anos, não permanecerá no Fortaleza após o fim do empréstimo, com prazo para o fim de junho de 2026. O jogador pertence ao Botafogo e retornará para a equipe de origem, informação confirmada pelo Diário do Nordeste.

O atleta chegou em agosto de 2025 como um dos reforços que tiveram o aval do técnico Renato Paiva. Com apenas 11 jogos pelo Leão, entre 2025 e 2026, Kayke só teve a primeira oportunidade no Fortaleza em outubro do ano passado, com treinador Martín Palermo e finalizando a temporada com duas partidas e 29 minutos jogados.

Em 2026, são nove gols, um gol marcado e 224 minutos em campo. Com Thiago Carpini no comando, o primeiro jogo da temporada foi no dia 15 de janeiro, atuando durante todo o mês. Fez outra partida em fevereiro, depois passou quase três meses sem ir a campo e retornou no fim de abril, participando de três jogos consecutivos.

O Fortaleza vai enfrentar o CRB, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (14), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O duelo vale vaga nas oitavas de final e mais R$3 milhões somados aos quase R$7 milhões que o Leão do Pici conquistou até aqui.