Veja jogadores da Europa que poderiam atuar por seleções africanas

A África poderia ter os melhores jogadores do futebol mundial. O continente já possui craques globais, mas e se todo atleta europeu, com descendência africana, atuasse pela nação dos pais? O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta curiosidades das equipes envolvidas na disputa do Mundial de 2026, detalha como tudo ocorreu no 4º episódio do quadro.

Berço do mundo

O continente africano já revelou diversos astros para o futebol mundial. De George Weah, da Libéria, vencedor da Bola de Ouro em 1995, prêmio de melhor do mundo, até o egípcio Mohamed Salah, atualmente no Liverpool e um dos maiores nomes da história da Premier League, a região é o berço de jogadores muito reconhecidos, mas a lista poderia ser até maior se todos os europes atuais com descendência africana atuassem pela nação das respectivas famílias.

Hoje, a Fifa permite que o atleta escolha qual país quer defender. As regras, inclusive, foram alteradas em 2020 para tornar mais flexível a mudança. No rol dos requisitos, os principais são:

Nascer no pais ou ter pais/avós nativos ou ter vivido no país por pelo menos cinco anos consecutivos após os 10 anos de idade.

Caso o atleta tenha jogado por uma seleção (categoria principal ou base), pode trocar de equipe nacional desde que não tenha disputado mais de três jogos oficiais pela referida equipe antes dos 21 anos. Os jogos não podem ter sido em Copa do Mundo ou torneios continentais.

Legenda: Principal astro da Espanha, Lamine Yamal poderia atuar por duas seleções do continente africano Foto: AFP

Deste modo, o Diário do Nordeste lista alguns dos craques da Europa que poderiam atuar nas seleções africanas. Em 2021, um estudo na Eurocopa de 2021 mostrou que 15% dos jogadores convocados poderiam jogar por algum país africano. Vale ressaltar, no entanto, que o caminho inverso também é possível: o principal jogador de Marrocos, por exemplo, o lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain (PSG), nasceu na Espanha.

Astros da Europa que poderiam jogar por países africanos