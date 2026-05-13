Jacuipense x Palmeiras na Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam nesta quarta-feira, 13 de maio
Jacuipense e Palmeiras se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), em partida válida pela quinta fase da competição. O jogo será às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Jacuipense x Palmeiras terá transmissão do Prime Video
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Jacuipense
Marcelo; David Santana, Railon, Weverton, Jhones e Ruan Nascimento; Gabriel Pereira, Thiago e Vinícius Amaral; Thiaguinho e Pedro Henrique.Técnico: Rodrigo Ribeiro
Palmeiras
Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; Mauricio, Felipe Anderson e Ramón Sosa; Luighi (Paulinho).Técnico: Abel Ferreira
FICHA TÉCNICA
