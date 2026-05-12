Atacante cearense assume a artilharia e mantém Kashima Antlers na ponta da J1 League

Natural do Ceará, o atacante Léo Ceará vive grande fase no futebol japonês. Na última quarta-feira (6), o brasileiro marcou dois gols e comandou a vitória do Kashima Antlers por 3 a 0 sobre o Mito HollyHock, pela 15ª rodada da J1 League, mantendo a equipe na liderança do Grupo Leste.

Com o desempenho, o atacante chegou a marca de nove gols e duas assistências em 15 partidas, e assumiu a artilharia da competição. Em grande fase, Léo destacou a importância do resultado e o bom momento individual.

“Sabíamos da importância desse jogo nessa reta final e fizemos uma partida consistente. Fico muito feliz por marcar duas vezes, ainda mais pela fase positiva que estou vivendo aqui, mas o mais importante é a vitória, que nos mantém na liderança”, afirmou.

Maior campeão da história da J1 League, com nove títulos, o clube japonês vive momento sólido na temporada, na ponta da tabela com 37 pontos, cinco de vantagem para o FC Tokyo, segundo colocado.

De olho na reta final da fase classificatória, o atacante projetou a sequência da equipe e a preparação para os playoffs.

“Precisamos manter o alto nível de atuação e concentração apresentado ao longo de toda a competição. Estamos trabalhando diariamente para corrigir detalhes e evoluir como equipe, para chegar aos playoffs no nosso melhor nível e brigar pelo título”, completou.