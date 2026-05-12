Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atacante cearense assume a artilharia e mantém Kashima Antlers na ponta da J1 League

Léo Ceará soma nove gols e duas assistências em 15 jogos e é um dos destaques da equipe na competição

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:32)
Jogada
Legenda: Léo Ceará em ação pelo Kashima Antlers, do Japão
Foto: Reprodução/ Kashima Antlers

Natural do Ceará, o atacante Léo Ceará vive grande fase no futebol japonês. Na última quarta-feira (6), o brasileiro marcou dois gols e comandou a vitória do Kashima Antlers por 3 a 0 sobre o Mito HollyHock, pela 15ª rodada da J1 League, mantendo a equipe na liderança do Grupo Leste. 

Com o desempenho, o atacante chegou a marca de nove gols e duas assistências em 15 partidas, e assumiu a artilharia da competição. Em grande fase, Léo destacou a importância do resultado e o bom momento individual.

“Sabíamos da importância desse jogo nessa reta final e fizemos uma partida consistente. Fico muito feliz por marcar duas vezes, ainda mais pela fase positiva que estou vivendo aqui, mas o mais importante é a vitória, que nos mantém na liderança”, afirmou.

Maior campeão da história da J1 League, com nove títulos, o clube japonês vive momento sólido na temporada, na ponta da tabela com 37 pontos, cinco de vantagem para o FC Tokyo, segundo colocado.

De olho na reta final da fase classificatória, o atacante projetou a sequência da equipe e a preparação para os playoffs.

“Precisamos manter o alto nível de atuação e concentração apresentado ao longo de toda a competição. Estamos trabalhando diariamente para corrigir detalhes e evoluir como equipe, para chegar aos playoffs no nosso melhor nível e brigar pelo título”, completou.

Assuntos Relacionados

Jogada

Atacante cearense assume a artilharia e mantém Kashima Antlers na ponta da J1 League

Léo Ceará soma nove gols e duas assistências em 15 jogos e é um dos destaques da equipe na competição

Redação Há 1 hora
Kayke só atuou em, apenas, 11 jogos pelo Leão, entre 2025 e 2026.

Jogada

Kayke retornará para o Botafogo após fim de empréstimo com o Fortaleza

Atleta chegou em agosto de 2025 no Leão

Fernanda Alves 12 de Maio de 2026

Jogada

Carpini será julgado por expulsão contra o Cuiabá e pode pegar gancho no STJD

Treinador já cumprirá suspensão contra o Ceará após expulsão contra o Avaí

Brenno Rebouças 12 de Maio de 2026
Estevão

Jogada

Estevão fica fora da pré-lista da Seleção e é ausência confirmada na Copa do Mundo

O atacante é o artilheiro da era Ancelotti e se recupera de lesão

Liuê Góis 12 de Maio de 2026
Cruzeiro x Goiás

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026

Liuê Góis 12 de Maio de 2026
Mbappé em visita no país do pai, em Camarões

Jogada

Veja jogadores da Europa que poderiam atuar por seleções africanas

A questão é o tema do 4º episódio do Mundo é uma Copa

Alexandre Mota 12 de Maio de 2026