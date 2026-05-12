Ancelotti diz que Neymar é amado pelo grupo e comenta pedidos por convocação: 'Ele melhorou muito'

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, concedeu entrevista à agência de notícias Reuters, pouco menos de uma semana antes da divulgação dos 26 convocados para defender as cores do Brasil no Mundial de seleções, que acontece entre 11 de junho e 19 de julho no México, Estados Unidos e Canadá.

E o atacante Neymar foi tema recorrente na entrevista, com o treinador o elogiando e afirmando que o jogador é muito querido pelo grupo, entendendo os pedidos de convocação por parte da torcida brasileira.

"Quando você precisa escolher, você tem de considerar muitas coisas. Neymar é um jogador importante para o País por conta do talento que ele sempre mostrou. Mas ele teve problemas e está trabalhando duro para se recuperar. Ele melhorou muito e está jogando regularmente", afirmou.

Legenda: Neymar tem feito mais jogos pelo Santos Foto: Delmiro Junior / Shutterstock.com

Neymar amado pela torcida e jogadores

O treinador italiano afirmou que sabe o quanto o jogador de 34 anos é amado pela torcida e pelos jogadores da Seleção Brasileira. Que este fator o deixaria muito à vontade no grupo da Copa do Mundo.

"Sei muito bem o quanto Neymar é amado, não só pelo público mas também pelos jogadores. Isso também é um fator, porque temos que levar em consideração a atmosfera que a convocação do Neymar irá gerar. Não é como se eu fosse soltar uma bomba no vestiário. Ele é muito querido, muito amado", acrescentou Ancelotti.

Apesar dos 'pedidos' públicos por Neymar, Ancelotti deixou claro que a decisão final pela convocação do meia cabe somente a ele: "Sou grato a todos que me aconselharam. Mas, no fim das contas, a pessoa certa e melhor posicionada para decidir sou eu".

Sem pressão

Experiente, Ancelotti afirmou que a decisão da convocação será fisica e técnica, destacando que o desempenho do jogador melhorou.

"Ele jogou partidas muito boas ultimamente. Seu desempenho físico melhorou. Ele consegue manter uma alta intensidade durante o jogo. Mas há jogos e jogos. A decisão será 100% profissional. Eu só vou levar em consideração o quão bem ele está jogando, nada além disso. Eu consigo montar um elenco perfeito? Impossível. Mas eu posso montar um elenco com menos erros do que outros talvez fariam. Disso eu tenho certeza", finalizou.