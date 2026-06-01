Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Mais de 100 tiros': mulher de traficante acusada de mandar fuzilar amante em Caucaia é solta

Taynar Silva é esposa de José Roberto Silva Barbosa, conhecido como ‘Zé Caucaia’ ou ‘Zefirelli’, apontado pelas autoridades como uma das lideranças da facção Tudo Neutro/Massa Carcerária (TDN).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:48)
Segurança
Taynar Silva Benevenuto
Legenda: A mulher estava presa na Unidade Prisional Feminina Desembargadora Auri Moura Costa (UPF), no município de Aquiraz.
Foto: Reprodução.

A Justiça do Ceará soltou, no último dia 22, Taynar Silva Benevenuto, presa pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa. A mulher de 29 anos é apontada como pilar central de uma trama que envolveu ameaças, casos extraconjugais e decretos de morte entre integrantes de uma facção de origem cearense. 

Taynar Silva é esposa de José Roberto Silva Barbosa, conhecido como ‘Zé Caucaia’ ou ‘Zefirelli’, apontado pelas autoridades como uma das lideranças da facção Tudo Neutro/Massa Carcerária (TDN), em Caucaia, e preso desde junho de 2023. 

Pouco tempo após a prisão do líder, três mortes violentas aconteceram no município de Caucaia, área apontada como um dos redutos da TDN no Ceará. Inicialmente, os assassinatos pareciam estar conectados por uma relação de disputa territorial entre integrantes do CV e da TDN. 

Mas, em pouco tempo, as autoridades descobriram que os conflitos giravam em torno de uma única pessoa: Taynar Silva Benevenuto. Após a prisão do marido, a jovem teria se envolvido romanticamente com outros criminosos da facção, fato que é considerado "proibido" dentro do crime organizado. 

ze caucaia e esposa
Legenda: 'Zé Caucaia' está recolhido na UP 3 - Itaitinga, onde é considerado preso de segurança alta.
Foto: Reprodução.

O Diário do Nordeste teve acesso a documentos sigilosos que revelam a participação de Taynar em assassinatos, esquemas de lavagem de dinheiro, distribuição de armas e facilitação de comunicação entre criminosos encarcerados e integrantes da facção Massa.

Ao ser contatada, a advogada responsável pela defesa da investigada afirmou que: "Por estarem os autos em sigilo, e não haver trânsito em julgado, a Defesa não vai se manifestar". Isso porque a decisão de soltura ainda não é definitiva e outras partes ainda podem entrar com recurso. 

Chantageou mulher e acabou morto

De acordo com o relatório da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), após a prisão de 'Zé Caucaia', Taynar teria se envolvido com vários parceiros, dentre eles um homem identificado como Davi Afonso Portela Ferreira, o 'Rael'.

O jovem de 21 anos também era integrante da facção Tudo Neutro/Massa Carcerária (TDN), em uma hierarquia muito menor, sendo considerado "soldado" do marido de Taynar. Antes de integrar a TDN, 'Rael' já tinha pertencido à facção carioca Comando Vermelho (CV).      

'Rael' portando arma e vestindo uniforme falso da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)
Legenda: 'Rael' portando arma e vestindo uniforme falso da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
Foto: Reprodução.

Ainda no início da relação, o caso dos dois foi descoberto por um homem identificado como Marcos Rômulo Sousa Gomes, que seria um dos chefes da facção TDN e braço direito de 'Zé Caucaia'. 

Rômulo teria ameaçado contar ao marido da jovem sobre o romance proibido. Dias depois da chantagem, ele foi encontrado morto no bairro Parque Potira, em Caucaia. 

Veja também

teaser image
Segurança

'Supremo', um dos mais procurados do CE, é preso suspeito de ordenar homicídio de vítima carbonizada

teaser image
Segurança

Membros do CV que usavam Instagram para decretar mortes e operar tráfico de drogas são capturados no CE

teaser image
Segurança

'Não perdoa nem família': advogada de 'Marcinho VP' tentou extorquir R$ 120 mil de deputado estadual do CE

Inicialmente, moradores contaram às autoridades que 'Rael' seria o assassino de Rômulo e que o jovem teria matado ele como "prova de lealdade" ao CV, pois desejava retornar à facção de origem. 

Além disso, uma testemunha contou que outro homem, identificado apenas como Ramon, também tinha sido assassinado por 'Rael', poucos dias antes, pelo mesmo motivo. 

As mortes violentas pareciam apenas um resultado trágico das disputas entre facções. Até que, dois dias depois da morte de Rômulo, o corpo de 'Rael' foi encontrado "sem rosto" no bairro Parque Soledade, também em Caucaia.  

A grande quantidade de projéteis que entraram e saíram pelo crânio resultou em destruição completa.
Laudo Pericial.
Coordenadoria de Medicina Legal - Perícia Forense do estado do Ceará (PEFOCE).

Em meio à cena trágica, um detalhe chamou a atenção dos investigadores: 'Rael' estava algemado e com o corpo envolto em uma rede laranja, muito semelhante a uma que foi fotografada na casa de Taynar.

Foto 1: 'Rael' e Taynar na casa dela, no bairro Parangaba. / Foto 2: 'Rael' na cena do crime.
Legenda: Foto 1: 'Rael' e Taynar na casa dela, no bairro Parangaba. / Foto 2: 'Rael' na cena do crime.
Foto: Reprodução.

Esse foi o primeiro passo de uma investigação que posteriormente conectou as mortes de Rômulo, Ramon e 'Rael' a uma única pessoa: Taynar Silva Benevenuto. 

Mas por que Taynar teria mandado matar o próprio amante? 

A partir de dados extraídos do celular de Taynar, investigadores descobriram que, dias antes de todas as mortes, ela terminou o relacionamento com 'Rael'. Isso porque o jovem descobriu que ela mantinha relações com outros homens e passou a ameaçá-la.

Segundo a investigação, 'Rael' passou a ficar "cada vez mais instável e agressivo, chegando ao ponto de efetuar tiros contra a casa de Taynar". 

Em uma tentativa de restaurar o namoro com a jovem, 'Rael' teria matado Rômulo e Ramon, que estavam ameaçando contar as infidelidades da mulher ao marido. Apesar dos atos de violência, Taynar não reatou a relação. 

'Rael' efetuou disparos no portão de Taynar com uma arma que ela deu a ele.
Legenda: 'Rael' efetuou disparos no portão de Taynar com uma arma que ela deu a ele.
Foto: Reprodução.

Dois dias depois do assassinato de Rômulo, a mãe de Davi Afonso Portela Ferreira, o 'Rael', teve o último contato com o filho. Em interrogatório, ela disse que o jovem informou que estava em Fortaleza, mas não deu detalhes sobre com quem ou em que bairro estaria.  

Posteriormente, as autoridades descobriram que Davi, como era chamado pela mãe, estava no bairro Parangaba, na casa de Taynar, onde ele acreditava que iriam "se resolver". 

Duas horas depois de chegar ao imóvel, o jovem foi surpreendido com a presença de pelo menos três homens armados, que chegaram ao local, renderam e o colocaram dentro do porta-malas de um carro de cor prata.  

Amante foi morto com mais de oito tiros no rosto

Alguns vizinhos relataram ter ouvido o que parecia ser uma "luta corporal intensa", com sons de armas caindo no chão e pancadas fortes. Enquanto 'Rael' era imobilizado, Taynar teria sido vista andando pelo quarteirão, fazendo uma "ronda" no terreno. 

Por fim, o veículo sai da casa no final da tarde, sendo perceptível nas imagens que a parte traseira do veículo está bastante pesada, pois está bem próxima do chão, em claro desnível com a parte da frente do carro
Relatório Técnico.
Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O grupo seguiu em direção ao município de Caucaia, onde 'Rael' foi finalmente executado em um mangue. O laudo cadavérico revelou mais de 36 perfurações semelhantes a tiros pelo corpo da vítima, sendo 8 delas localizadas na região do rosto. 

O corpo dele foi arrastado até o meio da rua, onde os assassinos teriam efetuado mais disparos, como forma de reafirmação do poder da facção Massa, no município de Caucaia. No local, as autoridades encontraram mais de 100 cápsulas de balas de diferentes calibres — incluindo de fuzil. 

Mensagens que Taynar enviou a 'Rael' dias antes dele ser morto.
Legenda: Mensagens que Taynar enviou a 'Rael' dias antes dele ser morto.
Foto: Reprodução.

Taynar Silva Benevenuto foi indiciada como a mandante e autora intelectual do homicídio que vitimou 'Rael'. Além dela, Gilvan Wilker de Sousa e Silva, conhecido como 'Danick' ou 'Kim', também foi preso por ter fornecido as armas utilizadas na execução. 

Taynar foi capturada em 28 de janeiro de 2024, enquanto fazia uma visita ao marido na penitenciária de Itaitinga. Alguns meses depois, ela recebeu o benefício da prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica, por ser mãe de crianças autistas. 

Entretanto, os dados extraídos do celular de Taynar deram início a uma investigação sobre o funcionamento da facção Massa, em Caucaia. Em 29 de novembro de 2025, ela foi presa novamente por integrar a organização criminosa de origem cearense. 

Mulher era a responsável por 'lavar o dinheiro' do marido 

Segundo a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Taynar mantinha uma rede de seis "laranjas", utilizados para realizar movimentações bancárias, pagar despesas da facção e ocultar a propriedade de veículos do grupo.

A investigação apontou que, dentre os "laranjas" de Taynar, estavam: um funcionário que trabalhava na vistoria do Detran, o sogro de Taynar, um homem responsável por cuidar dos carros e fazer a segurança da casa dela, uma amiga próxima e outras pessoas.  Os nomes não serão divulgados, pois eles estão na condição de investigados.

Por meio dessas contas, Taynar teria pago parcelas de um carro, diárias da advogada de 'Zé Caucaia', além de outras transferências consideradas "suspeitas" pelas autoridades. 

Em uma das situações, Taynar pagou R$ 118 mil à vista como valor de entrada para a aquisição de um veículo. Na ocasião, uma amiga de Taynar agiu como compradora fictícia do veículo, servindo como evidência de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. 

Taynar também era a responsável por repassar as ordens de 'Zé Caucaia' para os criminosos subordinados a ele. Ela transmitia ordens sobre o gerenciamento territorial, incluindo autorizações para pessoas residirem em áreas dominadas pelo grupo.

A investigada também mandava ordens para Paulo Ernesto Campeiro Pinheiro, o 'Orelha', apontado como um dos "matadores da Massa". O homem era o líder da "Tropa do Facão", responsável por cobranças de dívidas, vigilância armada de territórios e eliminação de desafetos. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Taynar Silva Benevenuto
Segurança

'Mais de 100 tiros': mulher de traficante acusada de mandar fuzilar amante em Caucaia é solta

Taynar Silva é esposa de José Roberto Silva Barbosa, conhecido como ‘Zé Caucaia’ ou ‘Zefirelli’, apontado pelas autoridades como uma das lideranças da facção Tudo Neutro/Massa Carcerária (TDN).

Redação
Há 2 horas
Marcado julgamento de homem acusado de decepar a orelha da mulher em Fortaleza
Segurança

Marcado julgamento de homem acusado de decepar a orelha da mulher em Fortaleza

"O medo é constante", comenta a dona de casa, Elisângela dos Santos, que sobreviveu à tentativa de feminicídio.

Geovana Almeida*
31 de Maio de 2026
Foto da jovem Ana Rérica, de 19 anos, encontrada morta em uma via de Morrinhos.
Segurança

Jovem de 19 anos é encontrada morta em Morrinhos, no interior do Ceará

Ana Rérica atuava como apoio escolar para crianças com necessidades especiais em escola municipal.

Redação
30 de Maio de 2026
Fotos que mostram pessoas em círculos fazendo oração na comunidade do Gerea, em Fortaleza.
Segurança

Polícia prende suspeitos e apreende armas na Comunidade do Gereba, após CV dizer ter tomado controle

O policiamento na região, que fica no bairro Passaré, teve de ser reforçado após as ocorrências de facções.

Matheus Facundo
30 de Maio de 2026
Imagem dos bombeiros fazendo o resgate do corpo do praticante de kitesurf encontrado morto após perder equipamento e desaparecer no mar no Cumbuco.
Segurança

Kitesurfista morre após se desprender de equipamento e desaparecer na Praia do Cumbuco

A vítima chegou a pedir socorro próximo às jangadas.

Redação
29 de Maio de 2026
Ana Clara, jovem que teve mãos reimplantadas após ataque com foice, recebe alta do hospital
Segurança

Ana Clara, jovem que teve mãos reimplantadas após ataque com foice, recebe alta do hospital

A cearense estava internada no IJF desde 1º de maio, onde passou por cirurgia de reimplante dos membros.

Matheus Facundo e Bergson Araujo Costa
29 de Maio de 2026
foto da cena do assassinato dos empresários André Luís Guellen e Renato Faria de Azeredo, na Praia do Futuro, em Fortaleza.
Segurança

PCCE prende mais dois suspeitos de morte de turistas na Praia do Futuro

Homens são apontados como mandantes do crime.

Redação
29 de Maio de 2026
Apartamento que foi incendiado.
Segurança

Homem é preso após atear fogo em apartamento com companheira dentro em Fortaleza

Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio, incêndio e tortura.

Redação
29 de Maio de 2026
Viatura da Polícia Civil em frente à Delegacia de Santa Quitéria.
Segurança

Professora de escola no Ceará passa mal e Polícia investiga tentativa de envenenamento

O caso aconteceu em uma escola municipal de um distrito de Santa Quitéria.

Redação
28 de Maio de 2026
Montagem de fotos, na qual na primeira é a foto da advogada Paloma Gurgel, acusada de extorquir um deputado estadual cearense, e a segunda foto é um print de conversar dela ameaçando o deputado.
Segurança

'Não perdoa nem família': advogada de 'Marcinho VP' tentou extorquir R$ 120 mil de deputado estadual do CE

Outro advogado e a esposa dele também são acusados de atuar em conluio com a advogada de 01 do CV.

Matheus Facundo
28 de Maio de 2026
Membros do CV que usavam Instagram para decretar mortes e operar tráfico de drogas são capturados no CE
Segurança

Membros do CV que usavam Instagram para decretar mortes e operar tráfico de drogas são capturados no CE

Doze mandados de prisão foram cumpridos. Os integrantes da organização realizavam ainda o monitoramento das forças de segurança e divulgavam estratégias do crime entre eles.

Matheus Facundo
28 de Maio de 2026
Frente do MPCE para ilustrar matéria sobre homem preso suspeito de maus-tratos a 14 cães em São Benedito, no Ceará.
Segurança

Homem é preso suspeito de maltratar 14 cães em São Benedito, no Ceará

A prisão foi deflagrada pela Polícias Militar e Civil do Estado em atuação conjunta com o MPCE.

Redação
27 de Maio de 2026
Montagem de fotos mostra, à esquerda, a Praia de Tatajuba, e, à direita, a vítima.
Segurança

Dentista é agredida por ex-namorado e mantida em cárcere privado em praia no litoral do CE

O suspeito, que já responde por outros crimes no contexto de violência doméstica, foi preso preventivamente em Fortaleza.

Luana Severo e João Lima Neto
27 de Maio de 2026
Montagem de duas fotos mostra, à esquerda, a fachada do MPCE, e, à direita, a imagem adulterada do veículo.
Segurança

MPCE denuncia advogado que usou IA para manipular provas no júri da Chacina do Curió

O jurista atuava como defensor técnico de um dos réus.

Redação
27 de Maio de 2026
Foto de um agente da Polícia Federal para matéria sobre mm dos criminosos mais procurados do Ceará preso em operação da FICCO.
Segurança

'Supremo', um dos mais procurados do CE, é preso suspeito de ordenar homicídio de vítima carbonizada

Criminoso também é conhecido como "Gordão", segundo a PF.

Redação
27 de Maio de 2026
Policiais militares em motocicletas estão posicionados em frente à sede da Polícia Militar do Ceará em Morada Nova, que possui uma fachada branca e azul com identificação oficial. A cena, registrada em um dia ensolarado com nuvens no céu, mostra os agentes equipados e veículos civis estacionados no pátio externo de calçamento.
Segurança

Homem suspeito de matar a mãe de 81 anos é preso após ameaçar tia em Morada Nova

Homem estava sendo procurado pela polícia pelo feminicídio, ocorrido no início do mês.

Redação
27 de Maio de 2026
Ex-prefeito de Nova Olinda e sargento da PMCE são alvo de operação sobre duplo homicídio
Segurança

Ex-prefeito de Nova Olinda e sargento da PMCE são alvo de operação sobre duplo homicídio

Policiais civis e militares participaram de ação.

Redação
27 de Maio de 2026
Várias viaturas pretas da Polícia Civil do Ceará estão enfileiradas em um pátio externo durante o dia, com destaque para a traseira do veículo em primeiro plano. O vidro traseiro exibe a inscrição 'POLÍCIA CIVIL' em letras brancas grandes e o brasão oficial da corporação.
Segurança

Homem e mulher suspeitos de crimes contra provedor de internet são presos em Fortaleza

Dupla é suspeita de ameaçar, extorquir e atacar um provedor de internet no bairro Jacarecanga.

Redação
27 de Maio de 2026
Policial civil de costas, usando uniforme preto com a inscrição “POLÍCIA CIVIL”, ao lado de uma viatura da Polícia Civil em ambiente externo.
Segurança

Professora é agredida por responsável por aluno em escola pública de Morada Nova

Ministério Público e a Polícia Civil do Ceará investigam o caso.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Maio de 2026
foto do cearense Dheorge Pereira Bernardino, que desapareceu durante passeio em uma moto aquática em Ilhabela, a mulher Bruna Damaris Sant’anna da Silva foi encontrada com vida.
Segurança

Cearense de 28 anos desaparece durante passeio de moto aquática em Ilhabela (SP)

Jovem estava acompanhado de uma mulher de 26 anos quando sumiu em alto-mar. Ela foi localizada por pescadores nesta terça (26).

Redação
26 de Maio de 2026