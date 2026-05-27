Homem é preso suspeito de maltratar 14 cães em São Benedito, no Ceará

Um homem foi preso em flagrante suspeito de maltratar 14 cachorros dentro da própria residência, em São Benedito, no Ceará. A prisão foi deflagrada pela Polícias Militar e Civil do Estado em atuação conjunta com o Ministério Público do Ceará (MPCE), nesta terça-feira (26).

“O procedimento foi instaurado pela 1ª Promotoria de Justiça da comarca a partir de uma denúncia anônima relatando que os animais eram mantidos em situação de extrema vulnerabilidade, sem alimentação adequada e cuidados básicos”, informou o MPCE.

Após a prisão em flagrante, uma organização não governamental ficou responsável pelos cães para que sejam encaminhados para adoção.

Segundo a Promotoria, a análise preliminar das informações e das imagens encaminhadas na denúncia anônima evidenciou que os cachorros estavam com magreza acentuada, sinais aparentes de desnutrição, e possivelmente sofriam maus-tratos.

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“Diante da gravidade da situação e do risco iminente à integridade dos animais, o MP acionou as Polícias Militar e Civil para verificação in loco e adoção das medidas cabíveis, inclusive de flagrante delito”, ainda de acordo com a entidade.

Ao chegar à residência, os agentes de segurança confirmaram a situação denunciada e o tutor foi preso em flagrante.

O Ministério Público também requisitou que a Prefeitura de São Benedito providencie avaliação veterinária, com os exames necessários e a elaboração de relatório técnico acerca das condições de saúde dos cachorros.

ADOÇÃO

“O MP do Ceará segue acompanhando o caso e adotando as providências necessárias para garantir a responsabilização penal do suspeito, bem como assegurar a proteção dos animais, inclusive quanto à adequada destinação e atendimento”, informou o ministério.

Interessados na adoção dos animais podem entrar em contato com a ONG através do telefone (88) 98146-6292.