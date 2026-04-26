Jovem morre após se afogar em cachoeira de São Benedito
Área apresentava correnteza intensa após chuvas recentes.
Um jovem foi encontrado sem vida após se afogar na Cachoeira do Inharé, em São Benedito, no interior do Ceará, na última sexta-feira (24). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.
O jovem, cuja identidade não foi informada pelas autoridades, desapareceu na água após saltar uma formação rochosa existente no local.
Ele estava acompanhado de outras pessoas na cachoeira, que notaram quando ele não retornou à superfície.
Correnteza
O Corpo de Bombeiros realizou buscas aquáticas, com técnicas de varredura. As diligências seguiram até a tarde deste domingo (26), quando o corpo foi encontrado.
Relatos colhidos pela corporação apontam que a área apresentava risco elevado em razão da correnteza intensificada pelas chuvas recentes.
A cachoeira tem pedras e formações rochosas submersas. A queda d'água está localizada no Sítio Inharé, na zona rural do município, na Serra da Ibiapaba.
O Corpo de Bombeiros alerta para que visitantes redobrem a atenção em rios, cachoeiras e balneários durante o período chuvoso.
"O aumento do volume da água e da força da correnteza pode elevar significativamente o risco de acidentes", ressalta.