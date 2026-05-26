Polícia do RJ cumpre mandado no Ceará contra vendas ilegais de canetas emagrecedoras

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) deflagrou, nesta terça-feira (26), a 3ª fase da Operação Mounjaro, que investiga a venda ilegal de canetas emagrecedoras de procedência desconhecida. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido no Ceará.

Fora essa, outras 28 ordens expedidas pela Justiça foram executadas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A operação desta terça também resultou na prisão de uma mulher, nesta terça, na capital carioca. Ela já era investigada por comercializar e manipular as canetas emagrecedoras de forma irregular, e hoje foi localizada em um apartamento com medicamentos armazenados.

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Detalhes da operação

Segundo o portal g1, as investigações levaram à descoberta de que os produtos eram vendidos fora de farmácias e drogarias licenciadas, em desacordo com normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em entrevista à TV Globo, o delegado Wellington Vieira, titular de Decon, entre os investigados há profissionais da saúde. "Isso é uma infração ética. Por isso, nós vamos fazer contato com o Conselho de Medicina para informar os nomes desses médicos", disse.

Segundo a PCERJ, entre os perigos do uso desses produtos estão: