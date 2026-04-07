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PF deflagra operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em 12 estados

Cerca de 45 mandados de busca e apreensão já foram cumpridos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Caixa com diversos medicamentos e seringas recolhidos em operação e, ao lado, pessoas sob escolta da Polícia Federal ao lado de um veículo, durante ação contra venda ilegal de medicamentos.
Legenda: Ações têm objetivo de coibir produção clandestina e venda ilegal de medicamentos.
Foto: Divulgação/Polícia Federal.

A operação Heavy Pen, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (7), cumpriu mandados em 11 estados com o objetivo de coibir a entrada irregular, produção clandestina, falsificação e comércio ilegal de medicamentos e insumos farmacêuticos para emagrecimento. 

Com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a ação cumpriu ao menos 45 mandados de busca e apreensão visando desarticular grupos criminosos envolvidos na cadeia ilícita desses produtos. 

Além dos mandados, outras 24 ações de fiscalização foram conduzidas nos estados do Espírito Santo, de Goiás, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, do Pará, do Paraná, de Roraima, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Sergipe, do Amapá e de Santa Catarina.

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Dados da própria Polícia Federal apontam que as apreensões de medicamentos no Brasil passaram de 609 unidades em 2024 para 60.787 em 2025. A operação, apontou a PF, deve reforçar inquéritos em andamento e investigados podem responder por crimes como falsificação de medicamentos, comércio irregular e contrabando. 

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