Fundadora da Giovanna Baby, Giovanna Kupfer morre aos 79 anos

A empresária Giovanna Kupfer, fundadora da grife de roupas infantis Giovanna Baby, morreu na segunda-feira (27), aos 79 anos. A informação foi divulgada pela filha dela, a apresentadora Mariana Kupfer, de 51 anos. Apesar de confirmar o óbito, não divulgou a causa.

Giovanna era considerada um dos ícones da moda dos anos 1980 e 1990. Conforme a revista Quem, ela deixou três filhas: Mariana, Karen e Helena, fruto do casamento com Luiz Kupfer.

"Você criou 3 filhas lindas, perdeu sua mãe aos 13 anos e passou a vida dedicada a criar uma marca e mudar o mundo. Sou muito grata por todos os seus ensinamentos, por tudo que fez pelas filhas. Seguiremos unidas e honraremos seu legado", escreveu.

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Homenagem de Mariana para a mãe

Em homenagem publicada no Instagram, Mariana ainda afirmou que irá lembrar da mãe como essa mulher forte e maravilhosa, "a frente do seu tempo".

"Certa do nosso reencontro um dia. Agora com a certeza de que vc e o papai cuidarão da gente lá de cima. Te amo mãe. Te amo demais. Estou dilacerada, coração destroçado. Mas faremos de tudo pra honrar sua memória. Descanse em paz". Mariana Kupfer Filha de Giovanna Kupfer

Além de apresentadora, Mariana também foi atriz e participou de novelas como "Estrela de Fogo" (Record, 1998) e "As Filhas da Mãe" (Globo, 2001).